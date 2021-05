Duki viene de presentar su segundo álbum “Desde el fin del mundo” y consideró que “Buenos Aires es una de las capitales del trap” al analizar el crecimiento y la actualidad del género.

“La pasión del argentino hace que no sólo escuche a los artistas de acá, consideró que Buenos Aires es una de las capitales del trap”, opinó Duki en una entrevista con Caja Negra.

Al explicar el crecimiento del género, Duko explicó que desde un principio “los artistas tenemos una unión muy fuerte que hace que todo se intensifique y empieza a abarcar una especie de atmosfera”.

“Soy uno de los precursores de este sonido. Mi seguridad nace de una inseguridad, fui una persona muy sensible y me afectan demasiado las cosas, a veces creo que muestro una imagen de mí que no es y esa seguridad es parte de eso. La otra mitad es mi fe, que es la energía y atraer eso, sumo granitos de arena y es como la ley de atracción”, analizó el trapero argentino.

Asimismo, dijo que la idea es “reinventarse” y manifestó que “al ser pionero” del trap tiene que “ser el que abre el camino para ver cuáles son los próximos pasos”. Y recalcó que el género “está en auge”.

El importancia de su mamá

Al ser consultado sobre su relación la familia, Duki destacó el rol de su mamá Sandra: “Es todo, ella viene de una familia muy humilde y siempre trató de que miremos hacia arriba. Nunca me falto nada. En un momento estuvimos mal, en la crisis del 2001, me acuerdo de ser chico y me explicaba lo que significaba una nene pidiendo monedas en la calle”.

No obstante, Duko reveló que tuvo cortocircuitos con su mamá. “A los 18 empecé a hacer música y tuvimos discusiones, me fui de mi casa”.

Y agregó: “Me mojaron la oreja y después decidí sumarla al equipo de trabajo, nos matamos todos los días pero se que nunca me va a abandonar y quiere lo mejor para mí”.

En ese sentido, habló de alguna personas que estaban a su alrededor por interés, a los que definió como “los amigos del campeón”, y enfatizó que ”es importante tener gente que te baje los sumos”.

Su amistad con Ysy A y Coscu

Duki e Ysy A se conoce desde El Quinto Escalón, una de las competencias más recordadas de freestyle en la Argentina y de donde salieron grandes artistas de trap que la rompen en la actualidad. Al recordar sus comienzos, se le vino a la mente el momento en el que decidieron volcarse a la música.

“El Gordo (Ysy A) me dijo que fue El Quinto Escalón y que teníamos que ponernos a hacer música. En 2017, vio que le estaba pegando y quedamos en comernos el mundo”, explicó el trapero, quien convivió con Ysy A en Antezana 247, en el barrio de Caballito, en la reconocida “Mansión”.

Además, no sólo compartieron temas sino giras por el interior del país en los comienzos de “Modo Diablo”.

Sobre Coscu, lo considera “un hermano mayor” y reconoció que siempre estuvo en los momentos difíciles al destacar que lo “cuidó”.

Su idolatría por Charly García

Pese a que Charly García siempre criticó el uso del autotune, Duki reconoció que lo tiene como ídolo y confesó que “le preguntaría como es su método de composición”.

“Cuando criticó el uso de autotune me puse feliz porque sabia que aunque sea me tenia en el radar. Es que es alguien que tiene un oído absoluto”, relató.

Yendo a la comparación del trap con el rock, Duki se mostró en contra de que el género urbano es “el nuevo rock and roll” y dijo que “es parecido al fenómeno que generó pero son dos cosas muy distintas, por empezar nosotros somos solistas”.