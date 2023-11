Lali hizo oídos sordos a las críticas y subió una foto comiendo polenta: “De mi mamita”

Lali Espósito ha sido tendencia en las redes sociales varias veces desde que decidió expresarse sobre la política del país. Todo comenzó después de las PASO, cuando opinó sobre la cantidad considerable de votos que obtuvo Javier Milei, con un mensaje a través de sus redes donde señalaba la situación como algo “peligroso”.

Antes de la jornada electoral del balotaje, la artista dejó un mensaje para reflexionar sobre la democracia y acompañó con un video del discurso que dio Raúl Alfonsín en mayo de 1989. “Fue muy alto el precio que pagamos por esta democracia...”.

Qué dijo Lali Espósito sobre el balotaje 2023 Foto: instagram/

Luego agregó: “Nada encontrarán fuera de la democracia sino el horror”. Al conocerse los resultados de que Javier Milei es el próximo presidente, Lali solo se limitó a dar ‘like’ a un comentario en X (antes Twitter) que decía: “A cuidarse mucho amiguitos y cuidar de los que más lo necesiten y lo que más sean vulnerados. Siempre juntxs”.

El like de Lali Espósito a un tuit Foto: gentileza

La opinión de Lali luego de que la mandaran a comer “polenta”

La cantante volvió a aparecer para las elecciones generales y al momento en el que fue votar, expresó: “Me siento bárbara, aguante la democracia”. Al ser consultada sobre la situación del país, evitó dejar su opinión y respondió: “Eso me lo dejo para mi charla con amigos en lo privado, pero feliz de votar, siempre es una alegría tener ese derecho”.

Y agregó: “Que la gente vote, que es lo que estamos haciendo, nada más. Hay que tener esperanza, si no nos queda eso qué hacemos, ¿no?”.

La incómoda pregunta que le hicieron a Lali Espósito sobre el país y su tajante respuesta: “Eso lo discuto con mis amigos”.

Lo primero que hizo Lali fue ir a X (antes Twitter) para expresar su amor por el país y sobre todo por la democracia, escribió: “Argentina te amo” junto a dos emojis de banderas celeste y blanca.

Lali Espósito respondió a las críticas Foto: instagram/lali

Ni bien publicó, su tuit tuvo muchas repercusiones entre los fanáticos del partido de La Libertad Avanza y Javier Milei, quienes (al igual que la otra vez) la insultaron y acusaron de cobrar plata del Estado por sus shows y de evadir impuestos.

Sin embargo, la actriz volvió a hacer frente a las críticas y respondió en Instagram: “Ayer escribí en tw ‘Argentina Te Amo’ y hay gente ofendida... ¡Wow! es que quizá ahí está el tema. Ellos la odian. Argentina, te amo siempre”.

En las últimas horas, Lali usó su ingenio para subir una foto con una indirecta a los fanáticos de La Libertad Avanza, que en las críticas le mandaron a “comer polenta”.

La polémica respuesta de Lali a las criticas tras las elecciones Foto: gentileza

En la imagen que compartió la actriz se ve el plato que comió después de las elecciones, en el que escribió: “La polenta de mi mamita”. La publicación rápidamente se volvió viral y recibió mensajes de apoyo de sus seguidores y también algunas críticas.

“No entiendo por qué te hatean si vos no tenés culpa de nada”; “Me mata los que mandan a laburar a esta mina que trabaja desde que es menor de edad”; “Tráiganme una urna que quiero que me gobiernes”; “Votá a quien quieras y si querés comer polenta, invitame”; y “Dólar a 1100, 40% de pobres y seguís militando a los K”, fueron algunos de los mensajes que recibió en las redes.

Lali Espósito tras la polémica de las PASO

“No me pone para nada mal que me ‘bardeen’ por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente”, expresó Lali luego de que su mensaje se hiciera viral y fuera tema de conversación.

Sin embargo, no quedó hasta ahí. Lali volvió a hablar del tema en el programa de streaming OLGA hace algunas semanas, donde aseguró: “Hay gente quizás muy enojada, y gente que piensa parecido, pero entiendo a la gente que está enojada. El que me está puteando, en el fondo no me está puteando a mí, pero yo no lo siento personal, están puteando algo por lo que están atravesando, como las broncas, que es real. No me vas a ver contestando.”

Lali Espósito estuvo en OLGA y habló sobre su mensaje tras las PASO. Foto: Instagram

Luego sumó otros dichos entre tanto descargo: “lo que deja entrever ese nivel de violencia, es que debemos analizar que pasa que la gente no puede soportar una opinión contraria. Entiendo a esa persona, pero nunca le contestaría a alguien ‘ojalá te mueras”.