Lali Espósito: qué buscan los argentinos sobre la cantante en Google

Lali Espósito es una de las cantantes argentinas más exitosas en la actualidad y su popularidad se refleja en Google, donde el interés de búsqueda sobre la artista se ha disparado en reiteradas ocasiones, ya sea por sus shows, sus canciones o sus polémicas.

De acuerdo a la herramienta Google Trends, en los últimos cinco años las búsquedas más frecuentes tienen que ver con la edad de Lali y con la compra de entradas para sus conciertos. Además, en muchas ocasiones los usuarios se interesaron por sus series, tales como “Sky Rojo” o “El fin del amor”.

Asimismo, entre las búsquedas principales se destaca el nombre de la cantante junto con el de otras dos artistas: Tini Stoessel y Lola Índigo. Respecto a Tini, las búsquedas se dirigen a su supuesta “rivalidad”, que ellas han negado en reiteradas ocasiones pero que sigue existiendo en el imaginario colectivo. En cuanto a Lola, tiene que ver con los rumores de romance que unían a las dos artistas, quienes finalmente aseguraron que solo son amigas.

Así varió el interés de búsqueda sobre Lali en los últimos 5 años en Google. Foto: (Foto: Captura Google Trends)

LALI EN GOOGLE: LAS BÚSQUEDAS CON MAYOR AUMENTO EN EL ÚLTIMO AÑO

Milei y Lali

El 13 de agosto por la noche, al conocerse los resultados de las PASO, Lali se volvió tendencia al escribir en la red social X el mensaje “Qué peligroso, qué triste”. Aunque no hizo ninguna referencia al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, ni las cifras de los comicios, la referencia fue clara y tuvo mucha repercusión en la red social, por lo que Lali utilizó nuevamente su perfil en esta red social para hacer un descargo sobre el tema al siguiente día.

Por su parte, al ser consultado si sabía quién es Lali, Milei aseguró no saber quién es la cantante. “Yo escucho los Rolling Stones o escucho opera, no soy muy idóneo en música popular”, expresó el candidato, tratando de minimizar los dichos de Lali.

Entre las búsquedas con mayor aumento en el último año sobre Lali se destaca la polémica con Milei. Foto: (Foto: Captura Google Trends)

Mick Jagger y Lali

Luego de los intercambios entre la cantante y Milei, se difundió una noticia que resultó ser falsa, la cual afirmaba que el cantante de los Rolling Stones, Mick Jagger, había cuestionado a Lali por cantar por auto-tune. “Peligroso es escucharte cantar sin auto-tune”, decía la frase que circuló por redes sociales. Sin embargo, esto resultó ser lo que se conoce como una fake news.

Lali cantando el himno

Con muy poco tiempo de anticipación, Lali recibió la gran noticia de que sería la voz elegida para cantar el himno nacional argentino en la final de la Copa del Mundo.

“Lo que sentí hoy cantando nuestro himno en semejante evento es imposible de verbalizar. Haber cantado en la final del mundo donde ganamos después de 36 años es lo más grande de la vida! Este equipo se lo merecía! Gracias muchachos. Que orgullo ser argentina”, escribió Lali Espósito en su cuenta de Twitter tras el partido.

Lali Espósito entonó el himno en la final del Mundial en Qatar Foto: twitter

Acoso a Lali / Lali apoyada

Tras la final del Mundial de Qatar, se viralizaron imágenes donde se ve a un hincha tomando a Lali por la espalda y acercándose de manera indebida a su cuerpo durante el penal decisivo de Montiel.

La cantante no se dio cuenta de lo sucedido en ese momento, sino que ella reaccionó con el paso de las horas, luego de que el tema se viralizara y generara repudio en las redes sociales.

Lali en Lomas de Zamora

En noviembre del año pasado, Lali brindó un show gratuito ante 30 mil personas en el partido bonaerense de Lomas de Zamora. “Gracias a mi ex barrio, yo viví acá mucho tiempo, en Banfield más precisamente pero estamos en la zona”, expresó la cantante.

Lali y Maxi Trusso

A comienzos de este año, Maxi Trusso criticó a varios artistas, entre ellos a Lali, y causó un gran revuelo con sus declaraciones. “Las chicas son divinas, Lali me parece divina, una gran actriz. Tini me parece muy copada, una gran influencer pero no son rockers. Son artistas del mundo moderno”, definió.

“Lali como dije una vez, es un lindo poni, una linda chica, se está esforzando por cantar bien”, añadió nuevamente haciendo hincapié en la intérprete de “Disciplina”. Por último, la describió como el “máximo exponente de la grasada”.

Canciones más buscadas

Además, las letras de canciones más buscadas en Google en el último año fueron “Obsesión”, “Quiénes son” y “Motiveishon”. También aparecen “Brillito”, “Incondicional” y su colaboración con Miranda (“Yo te diré”).

Lali Espósito Foto: nabscab

RANKING POR PAIS: LALI EN LAS BUSQUEDAS DE GOOGLE DE TODO EL MUNDO

Lali no solo es famosa en nuestro país, sino que es una estrella a nivel mundial. En este marco, Trends permite conocer cuáles son los países donde se ha utilizado con más frecuencia el término de búsqueda en Google durante un periodo determinado, en este caso, durante los últimos cinco años. Lógicamente, el ranking está encabezado por Argentina, seguido de Uruguay y Paraguay:

Argentina

Uruguay

Paraguay

Bolivia

España

Perú

Venezuela

Israel

Costa Rica

Chile