Milei no se quedó callado y le respondió a Lali, aunque aseguró no saber quién es: “Yo escucho a los Rolling Stones”.

Luego de que se confirmó el triunfo de Javier Milei en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), Lali Espósito expresó su preocupación por los resultados a través de las redes sociales y hasta realizó un duro descargo ante quienes la criticaban por dar su opinión.

Horas después, Milei decidió responder a los dichos de la cantante con su característico estilo en una entrevista con Radio Rivadavia.

Al ser consultado por Jonatan Viale si sabía quién es Lali, el candidato presidencial aseguró no saber quién es la cantante. “Yo escucho los Rolling Stones o escucho opera, no soy muy idóneo en música popular”, expresó Milei, tratando de minimizar los dichos de Lali.

Los mensajes de Lali Espósito tras la victoria de Milei en las PASO

La cantante decidió mostrar su opinión en la red social X -antiguo Twitter- y dedicó tres tuits a lo relacionado con las elecciones a lo largo del día.

El mensaje de Lali tras la victoria de Milei en las PASO 2023.

En un mensaje que luego se convirtió en tendencia, Lali escribió “Qué peligroso, qué triste”, demostrando su descontento con los resultados de las PASO 2023. Aunque no hizo ninguna referencia al candidato de La Libertad Avanza ni las cifras de los comicios, la referencia fue clara y tuvo mucha repercusión en la red social.

La advertencia generó controversia online este domingo a la noche y Amalia Granata se sumó al coro de críticas. Pero no fue la única, ya que la cantante recibió cientos de comentarios por parte de los seguidores de Milei y quienes no se sintieron muy en acuerdo con sus dichos.

El descargo de Lali Espósito

Horas después, Lali utilizó nuevamente su perfil en esta red social para hacer un durísimo descargo sobre el tema y en este sí hizo referencia a las PASO y a Milei.

“No me pone para nada mal que me ‘bardeen’ por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un anti-derecho. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente”, comenzó así su escrito.

El nuevo descargo de Lali Espósito. Foto: Twitter

“Nos malacostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera es porque está del ‘otro bando’ y del único bando que voy a estar siempre (dentro del panorama decadente político y económico argentino) es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos”, siguió la cantante.

“Aunque sea eso me queda como votante joven argentina responsable, que no piensa en su ombligo únicamente. Podría no opinar nada, obvio. Es lo más ‘cómodo’ pero no soy así, así que... ¡Sí! Para mí es realmente triste votar a un Anti-Derecho. Eso opino”, escribió Lali, haciendo referencia nuevamente a los resultados.

Sin embargo, tratando de calmar un poco la situación, Lali terminó su mensaje asegurando: “Igual tranquis que soy una ciudadana angustiada, no una candidata ni nada. Relajen. Un beso respetuoso para todos”.