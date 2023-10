Lali Espósito fue a votar, le preguntaron por la situación del país y su respuesta sorprendió.

Después de que Javier Milei sorprendiera en las Elecciones PASO de 2023 al obtener la mayoría de los votos a nivel nacional y superar las facciones internas de Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, Lali Espósito expresó en su cuenta de Twitter su preocupación, calificándolo de “peligroso”.

Este mensaje de la cantante no pasó desapercibido entre los usuarios de las redes sociales, donde algunos la apoyaban mientras otros criticaron a la cantante.

El tweet de Lali tras el resultado de las PASO 2023 (Captura de pantalla)

La situación llevó a que el candidato de La Libertad Avanza hablara sobre ello y asegurara que no conocía a Lali, señalando que no escuchaba su música.

Lali Espósito fue a votar y le preguntaron por la situación del país

Hoy, la cantante se presentó en el centro de votación ubicado en la sede de La Rural. Lali se acercó al centro electoral alrededor de las 17:00, justo unas horas antes del cierre de las urnas.

La incómoda pregunta que le hicieron a Lali Espósito sobre el país y su tajante respuesta: “Eso lo discuto con mis amigos”.

La cantante publicó fotos tras la votación y se tomó fotos con los fiscales. Los periodistas presentes también se acercaron para hablar con ella.

Consultada por TN sobre la situación del país, la artista respondió: “Me siento bárbara, aguante la democracia”. Sin embargo, cuando fue consultada sobre la situación actual del país, evitó dar su opinión, tomando una posición totalmente diferente a las PASO y sorprendiendo en las redes sociales: “Eso me lo dejo para mi charla con amigos en lo privado, pero feliz de votar, siempre es una alegría tener ese derecho”.

También señaló: “Que la gente vote, que es lo que estamos haciendo, nada más. Hay que tener esperanza, si no nos queda eso qué hacemos, ¿no?”.

Lali Espósito tras la polémica de las PASO

“No me pone para nada mal que me ‘bardeen’ por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente”, expresó Lali luego de que su mensaje se hiciera viral y fuera tema de conversación.

Sin embargo, no quedó hasta ahí. Lali volvió a hablar del tema en el programa de streaming OLGA hace algunas semanas, donde aseguró: “Hay gente quizás muy enojada, y gente que piensa parecido, pero entiendo a la gente que está enojada. El que me está puteando, en el fondo no me está puteando a mí, pero yo no lo siento personal, están puteando algo por lo que están atravesando, como las broncas, que es real. No me vas a ver contestando.”

Lali Espósito estuvo en OLGA y habló sobre su mensaje tras las PASO. Foto: Instagram

Luego sumó otros dichos entre tanto descargo: “lo que deja entrever ese nivel de violencia, es que debemos analizar que pasa que la gente no puede soportar una opinión contraria. Entiendo a esa persona, pero nunca le contestaría a alguien ‘ojalá te mueras”.