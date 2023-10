Tras una caótica gira por Europa, Rauw Alejandro debió cancelar su gira por Latinoamérica: los motivos

El 2023 no está siendo un gran año para Rauw Alejandro. Tras su escandalosa separación de Rosalía, el artista puertorriqueño ha tenido graves problemas con su gira mundial. Tal es así que, finalmente, debió cancelar sus shows en Latinoamérica programadas para este mes. A través de sus redes sociales, el cantante dio a conocer la delicada situación que atraviesa y explicó los motivos de la cancelación de Saturno World Tour.

Según este extenso comunicado, la gira de Rauw Alejandro fue cancelada por problemas con la producción que llevaría a cabo los conciertos. Luego de varias presentaciones fallidas en Europa, el músico junto a su equipo de trabajo llegaron a la conclusión de que no podrían cumplir con sus fechas en Latinoamérica. Perú. Costa Rica, El Salvador, Panamá, Colombia, Brasil y Argentina, son los países de la región que se han visto afectados.

Rauw Alejandro explicó los motivos de la cancelación de su gira

El paso de Rauw Alejandro por Europa no fue como esperaba. En la mayoría de sus conciertos hubo muchos fallos por parte de la organización, cancelaciones anticipadas e inesperadas y temas legales que se desconocen por el momento. Así como también las condiciones climáticas afectaron varias de sus presentaciones en vivo.

Según señaló en un comunicado la decisión de cancelar la gira por Latinoamérica se debe a “desafíos de producción imprevistos que impedirían ofrecer el espectáculo de la calidad que tanto el artista como sus seguidores merecen”.

El comunicado que lanzó el equipo de Rauw Alejandro para anunciar que se canceló su gira por latinoamérica. (Foto: Captura de pantalla)

En este extenso texto, añadió: “Amo a mis fans (...) y es por eso que tanto ellos como mi equipo merecen lo mejor. Tras un análisis exhaustivo junto a mi equipo, determinaron que las condiciones actuales no cumplen con nuestras expectativas para ofrecer el espectáculo del calibre que se merecen mis seguidores”.

La caótica gira de Rauw Alejandro por Europa

El Saturno World Tour comenzó el 18 de febrero de 2023 en Santo Domingo y Rauw Alejandro recorrió muchas ciudades de Europa con su espectáculo galáctico. Si bien muchos conciertos como los de Sevilla, Madrid y Barcelona se llevaron a cabo con normalidad, otros como el de Valencia o Murcia tuvieron una organización desastrosa.

La gira comenzó por España en Valencia donde hubo problemas en la organización del evento. El descontento de los fans en primera instancia fue debido a que accedieron al recinto con varias horas de retraso.

Luego, debió cancelar el concierto en la isla canaria de Tenerife por “imposibilidades técnicas ajenas a la organización y al artista”. El puertorriqueño se pronunció diciendo que él no tenía nada que ver con la cancelación del concierto, que la decisión corría por parte de la compañía y promotores locales que no querían “cumplir con los requisitos para ofrecer un show a la altura”.

Rauw Alejandro Foto: Rauw Alejandro

Por otra parte, las condiciones climáticas tampoco ayudaron a que el músico pudiera encontrarse con su público europeo. Los shows de Palma, Murcia y Milán fueron sacudidos por fuertes lluvias y tormentas.

Por último, las fechas programadas en Londres, Zurich y Düsseldorf fueron canceladas. “A todos mis fans de Europa quiero decirles que los amo con todo mi corazón y lamento mucho lo que ha pasado en algunas ciudades. Todo aquel que me ha visto en presentación sabe que me dejo mi corazón y todo el cuerpo en la tarima”, aseguró el artista.

“2023 no ha sido mi mejor año, problemas familiares, personales, de salud y también problemas internos en mi equipo. (...) Estoy haciendo todo lo posible en mis manos junto a mi equipo legal, para que los culpables en la fallas de estos shows se hagan responsables. La organización no ha sido la correcta por terciarios. No es común ver un reggaetonero llenar todas las arenas en Europa, parece que nos han subestimado. Espero que esto ayude a abrir puertas para futuros artistas latinos que crucen los mares. Atentamente, Raúl”, expresó el artista muy dolido por todo lo sucedido.