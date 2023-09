Rosalía todavía lleva su anillo de compromiso con Rauw Alejandro, ¿hay reconciliación?

A finales de julio, la noticia de la separación de Rosalía y Rauw Alejandro sorprendió al mundo entero. La pareja de artistas estaba comprometida y se los notaba muy enamorados el uno del otro. Sin embargo, a través de sus respectivas redes sociales, publicaron comunicados donde confirmaron que ya no estaban más juntos.

En medio, estalló el escándalo de supuestas infidelidades de Rauw Alejandro aunque él mismo se encargó de desmentir estos rumores. Por otro lado, también comenzaron a circular versiones de que habría sido Rosalía quien decidió ponerle fin a su relación de más de dos años.

Rosalía separación con Rauw Alejandro Foto: Twitter

Lo cierto es que desde entonces ambos han mantenido cautela y no han hablado al respecto. Aunque, el puertorriqueño dejó varios guiños hacia su ex prometida que parecen indicar que aún tiene sentimientos hacia ella. En uno sus más recientes presentaciones en vivo interpretó por primera y única vez la canción que le escribió tras la separación y no pudo contener la emoción.

Por su parte, la Motomami estuvo refugiada y enfocada en componer nueva música. No fue hasta hace apenas unos días que reapareció públicamente durante la Fashion Week de Milán. Allí la artista presenció un desfile de Prada junto a Kylie Jenner, una de sus amigas más cercanas y famosas.

Rosalía lució su anillo de compromiso con Rauw Alejandro de una manera muy llamativa

Este 25 de septiembre, Rosalía cumplió 31 años y lo festejó con un selecto grupo de invitados en una vinoteca de París. Además, horas antes de la íntima reunión, la cantante española fue agasajada por sus fans que se congregaron a la salida del hotel de la capital francesa en el que se encontraba para desearle un feliz cumpleaños.

La intérprete de “Despechá” sopló las velitas junto a sus seguidores y se tomó fotos con algunos de ellos. En una de las imágenes que luego comenzaron a circular por las redes sociales, se puede ver que la española todavía lleva el anillo de compromiso que le regaló Rauw Alejandro.

Pero lo más llamativo es la manera en la que eligió lucirlo: en vez de llevarlo en su dedo, decidió pasarlo por un aro, como un pendiente.

Foto: web.

La joya, una pieza atemporal de la firma Jessica Flinn-Allen que está valuada en unos 170.000 euros, encendió los rumores de una posible reconciliación. Aunque por el momento, ninguno de los dos artistas ha hablado al respecto ni se los ha visto juntos de nuevo.