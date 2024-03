Jaldo acompañará a Milei en Córdoba y explicó su relación con la Nación

“Como representantes de Tucumán, la tierra donde se declaró la Independencia, acompañaremos la convocatoria del Presidente para reunirnos en Córdoba”, señaló el gobernador de la provincia, Osvaldo Jaldo ante la iniciativa del presidente Javier Milei, para un Pacto de gobernadores en la provincia mediterránea el 25 de mayo próximo.

El mandatario local precisó que “es nuestra responsabilidad institucional buscar la unidad de los argentinos para construir un país mejor para todos”.

Ya en su discurso en la legislatura Jaldo había señalado que “la expectativa que tengo es que tenemos que buscar la unidad de los argentinos. La patria es una sola, la Argentina es una sola, las provincias son parte de esa Argentina, las provincias son parte de esa patria. Siempre respetando los temperamentos del presidente –Javier Milei-, yo espero que haya una invitación al diálogo y al consenso”.

También había puntualizado por que “hoy hay muchas familias que sufren, que no tienen para comer, para vestirse y que no tienen acceso a los servicios. Hay familias que no van a poder mandar sus chicos a la escuela si es que no hay un Estado presente. Por eso yo creo que estas son las cuestiones de fondo que tenemos que encarar, ahora no vamos a dejar de ser políticos por eso, simplemente las cuestiones políticas hay que diferirlas para otro momento, ya lo decía el general – Juan Domingo Perón- ‘primero la patria, segundo el movimiento y al último los hombres’, y en ese sentido vamos a caminar en la provincia de Tucumán”.

Sin embargo aclaró que “sí es verdad que el gobierno nacional ha quitado algunos conceptos de ingresos a las provincias porque es de público conocimiento. Pero también es verdad que Tucumán tiene la puerta abierta y nos vienen solucionando problemas”. Y agradeció a la Nación por el apoyo brindado en diversas áreas, como el sistema carcelario y las cuestiones financieras enfatizando que “Tucumán no puede estar peleando tres años y ocho meses con el gobierno nacional”. Finalizó subrayando que “nosotros, que somos las autoridades, no podemos llevar al pueblo tucumano a un enfrentamiento con el gobierno nacional. Dejemos la política partidaria para después. Y defendamos juntos los intereses de los tucumanos. Y lo vamos a defender de mejor manera teniendo un muy buen diálogo con el gobierno nacional. Que Tucumán lo tiene”.