José Orellana: “Ovaldo Jaldo aplicó una política de un Estado presente desde la austeridad”

Este jueves, en una entrevista televisiva con un medio periodístico local, el Legislador por el Partido Justicialista, José Orellana, destacó la reciente gestión del gobernador Osvaldo Jaldo, recordando sus orígenes, detallando la relación con el Gobierno Nacional y como se busca paliar, desde el Ejecutivo provincial, la crisis que afecta a Tucumán.

--¿Qué espera de Jaldo hoy?

--” Yo tengo muy buena expectativa, porque Osvaldo Jaldo es un hombre que hizo su carrera política escalón por escalón. Comenzó siendo concejal, intendente, legislador, diputado, ministro, gobernador, vicegobernador. Y eso le da experiencia. Le da una vida de conocimiento más allá de su formación de profesional, de lo que es la administración pública. La administración pública requiere también tener la habilidad para manejar cada acto, cada proceso. El transitar la gestión administrativa requiere saber el camino, la etapa, la parte. Seguir las cosas de la mejor manera para poder resolver los problemas. Porque le toca un momento donde hay un gobierno de la nación que no tiene muchas ganas de dar recursos. Y esto, la política, la administración, no se hace con palabras, se hace con recursos. No se lo hace con afecto, se lo hace con efectivo. Y el efectivo está un poco escaso. Y ahí, teniendo una mirada sobre esa realidad, desde el primer día,

Ovaldo Jaldo aplicó una política, no de un Estado ausente, sino presente desde la austeridad”.

El funcionario amplió: “La austeridad es ir achicando algunas cosas que no funcionan de la mejor manera para tratar de darle mayor eficiencia; con los mismos recursos hacer mucho más. Pero por sobre todas las cosas tratar de conseguir los recursos para ir juntándolos y a fin de mes poder pagar los sueldos. Ha tenido, noblemente, la tarea de acordar sueldos buenos, sueldos que, si bien es cierto, no alcanzarán porque el dinero hoy está muy flaco, ha perdido mucho valor el peso argentino, pero es grande el esfuerzo que hace la provincia hoy para poder sumar a la planilla todo el dinero que viene sumando a la planilla salarial cada vez que se llega a un acuerdo. Pero que alegría de saber que Tucumán es una de las provincias que comienza la clase en tiempo y forma, comienza al día. Y que los gremios, indudablemente, no tendrán todo lo que quieren, pero también no le está yendo mal, o sea que este gobierno los escucha. Este gobierno de Osvaldo Jaldo tiene buena relación con la Legislatura, y nosotros oficialistas tenemos hoy la plena seguridad que su discurso va a ser acorde, adecuado al escenario que estamos viviendo. Va a plantear un gobierno de un manejo ordenado en lo económico, buenas relaciones y buenos vínculos desde lo político, pero por sobre todas las cosas trabajando por la seguridad, que él tiene un compromiso muy profundo con esa temática, pero a la misma vez trabaja en todos los órdenes”.

“Este gobierno se va a tener que acomodar a mucha gente que ya no va a poder llevar a la escuela privada a sus hijos, donde pagaba la cuota, y van a ir a la escuela pública. Hay mucha gente que ya no va a poder pagar su prepaga, ya no van a poder ir a la clínica privada, a los consultorios, a sus médicos particulares: van a ir al hospital. Y este gobierno se está preparando para atender todo eso y creo que Osvaldo Jaldo tiene una mirada realista de un manejo adecuado a lo que hay. Ojalá le hubiese tocado otros tiempos... A veces siento una cierta tristeza por mi hermano, porque yo tuve la posibilidad de ser intendente y pude transformar a Famaillá con obra de real envergadura que la han transformado a en una de las ciudades más lindas del interior. Y hoy él viene y no le alcanza ni para poder pagar a todos los contratados que tiene o a la gente que tiene en los programas y no puede poner un ladrillo porque todas las obras se han parado. Y eso es lo que le está pasando a Osvaldo Jaldo. Y, aun así, ¿qué hizo? El “vademecum” de acción le indicó que tiene que tener buena relación con el Gobierno de la Nación y el Gobierno de la Nación también tendrá que tener una capacidad de interpretación de su gesto político y también tratar de acomodarle la situación, de darle una mano, ayudarlo, porque no puede ser que quedemos en cero obras y es muy triste que no se puedan continuar. Vos tenés obras que si no las continuas perdés todo lo que se ha hecho. Es triste lo que está pasando en el país. Yo creo que no se puede continuar con un modelo de confrontación, de peleas, de enfrentar a todo el mundo, de ajustes, de excepción, que todo aumente y menos se adecue al salario, que hoy está muy por debajo de lo que tendría que haber aumentado, perjudicando a los jubilados, manifestándose la miseria humana donde no se entregan los remedios oncológicos a los débiles. Eso no es un dolor de panza, hay que darle una mano, hay que levantarlo al débil, hay que ayudarlo, porque la miseria pasa cuando vos lo pisoteas a esa persona y eso es lo que está pasando en el gobierno de la nación”.

“Yo creo que el gobierno de la nación va a tener que tener un poquito de contemplación con la desgracia de los más vulnerables”.