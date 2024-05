El 50% de los profesores de la UNT están irregulares

El referente de la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNT, Ariel Osatinsky, explicó la situación que atraviesa el 50% del cuerpo docente de la Universidad Nacional de Tucumán, que lleva años en calidad de interino. Al ser consultado por las necesidades básicas de la institución, esto dijo en conversación con un programa de televisión local:

-” Por un lado, la regularización. Por otro lado, hay muchos problemas con lo que se trata... Muchos interinos. Hay muchos docentes que son interinos. El convenio colectivo de trabajo dice que, si uno tiene 5 años más a mayo de 2016, debería ser regularizado según lo que dice el convenio colectivo de trabajo. Y muchas veces en estos procesos no se avanza y se mantiene en una inestabilidad al docente o a la docente. Otro caso: cobertura de vacantes. El convenio dice que cuando se jubila un docente o una docente tiene que promocionarse a los cargos que vienen por debajo. Esto no está siendo respetado por muchas autoridades de facultades que usan esos puntos para otras cosas”.

- ¿Por ejemplo?

-” Habrá que preguntarles a las gestiones. Pero lo concreto es que cuando hay que hacer una cobertura de vacantes según el artículo 14, se tiene que respetar lo que dice la ley que es el convenio colectivo de trabajo. Tiene que ser promovido quienes vienen por debajo, en las categorías, dentro de unas categorías”.

- No a los amigos.

-” Muchas veces lo que hacen es destinar los fondos a otras cuestiones. No sé, habrá que preguntarle a la gestión. Pero lo que nosotros vemos muchas veces es que, por un lado, crecen lo que son los gastos de secretaría y subsecretarías en gestiones de facultades o en el propio rectorado, mientras que cuando nosotros tenemos que pedir fondos para, por ejemplo, viáticos, salidas al campo, giras, elementos de protección personal para laboratorios, para talleres, elementos y recursos para las aulas. Hasta nos mandaron ahora una información de que casi no habría elementos para poder dictar la materia en las propias aulas. Los propios docentes tenemos que afrontar la compra de lo que son felpones y otras cuestiones para poder dictar la materia. Una situación realmente muy límite. Entonces, nosotros realmente estamos en contra de esto y queremos que aumenten el presupuesto”.

- ¿En qué facultades pasa eso?

-” En casi todas las facultades es la misma problemática. Nosotros tenemos, por un lado, un problema que tiene que ver con el gobierno nacional, que es muy bajo el presupuesto con los cuales estamos funcionando. Y en esto quiero decir que fue mentira lo del gobierno de Milley que el año pasado dijo que iba a mejorar la situación. Por el contrario, estamos con los mismos problemas de ahogo presupuestario de hace décadas en las universidades. Y a eso hay que sumarle de que la comunidad no conoce exactamente cuál es el destino o el detalle de cuál es el destino que le dan al presupuesto. Nosotros podríamos aportar de qué manera los recursos se pueden utilizar, pero no conocemos la información. No hay un lugar donde uno pueda decir, bueno, las autoridades a dónde destinan los fondos o a dónde van a parar”.

- Pero usted me está hablando como si fuera que son reyes. Pareciera que son impenetrables.

-” No, yo lo que creo que viene de que esto es un malestar y una bronca que va creciendo. Por eso es el plan de lucha este que tiene tanta fuerza y tiene tanta visibilización”.

- El plan de lucha no es solamente contra el Gobierno Nacional sino también contra las autoridades de la Universidad.

-” Nosotros tenemos demandas y reclamos tanto en el plano local como en el plano nacional. Hay una paritaria local y hay una paritaria nacional. Nosotros cuestionamos la paritaria nacional porque los porcentajes que están dando de aumentos son irrisorios. 8% el mes pasado, ahora pretenden 9%. Yo me pregunto cómo afrontamos con esos porcentajes, poder ir al almacén todos los días, al supermercado, con los precios que hay y la inflación que golpea el bolsillo del conjunto de la población. 65% de incremento de precios, 40% con suerte de aumento salarial. Así no se puede seguir”.

- ¿Cuántos profesores están regulares y cuántos irregulares en la universidad?

-” Tenemos un porcentaje de interinos todavía bastante elevado. Yo me animaré a decir que entre 40 y 50% siguen siendo interinos todavía”.

- Pero es mucho.

-” Es muchísimo, sí. Bueno, esto tiene que ver con una lentitud en dar respuesta a nuestras demandas y nuestros reclamos. Nosotros permanentemente planteamos que funcione la paritaria local, que podamos dar más celeridad a estos procesos de regularización, pero lamentablemente vemos que las autoridades de la UNT acompañan al gobierno nacional en esta suerte de mantener un sector muy importante de las docencias precarizados y en situación de inestabilidad laboral, que nosotros cuestionamos, obviamente”.

- El interinato no debería existir. Usted tiene un plazo para ser interino.

-” Sí, y se mantienen muchos años: pero es la responsabilidad de las autoridades que no solucionan. Acá en la universidad lo que tenemos es cada cuatro años elecciones. Las autoridades que llegan muchas veces prometen que van a cambiar las cosas y vemos que los mismos problemas se sostienen de hace décadas. Entonces nosotros lo que queremos realmente es que esto pueda tener un cambio y una transformación y estamos dispuestos, obviamente, a poder impulsarlo en lo que corresponde, que es el ámbito de la paritaria local, pero cuyo funcionamiento muchas veces depende de que el rectorado quiera sentarse con nosotros a debatir estos temas. Y muchas veces eso no sucede. Lo importante es que hoy (jueves 22 de mayo) hay una marcha, 18 30 va a salir de Facultad de Derecho a Plaza Independencia. Es la lucha por la educación pública, es la lucha por lograr aumento de presupuesto, por una recomposición salarial. Queremos invitar a la docencia, a los estudiantes, que es muy importante, al sector no docente, y obviamente al conjunto de la población a que acompañe esta lucha en defensa de la educación pública. Y mañana sí hay un paro nacional en las universidades y que se ha extendido a otros niveles también, porque CETERA y otros gremios de la educación también se suman al paro del día de mañana, porque realmente el ajuste no da para más y la situación es realmente insoportable”.