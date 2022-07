Luego de ganar su lugar en La Voz Argentina, este jueves el santiagueño Octavio Muratore perdió ante el sanjuanino Nicolás Olivieri en las batallas del team de Soledad Patorutti. Ambos se lucieron con la interpretación de “Mujer, niña y amiga”, de Robustiano Figueroa Reyes. Sin embargo, una situación inesperada cambio el rumbo de Octavio: Mau y Ricky decidieron robarlo. “Tú no te vas a ningún lado”, le dijo Mau luego de que Ricky apretara el botón.

Previo a que los hermanos Montaner lo roben, Octavio empezó a despedirse uno por uno de los jurados. Una vez que pasó por Mau y Ricky sonó una confundible señal y se prendió la encandilante luz blanca, que ovacionó a todo el público. Muratore no había entendido bien lo que pasaba: la noticia era que el dúo lo había robado.

Por su parte, Ricardo Montaner expresó: “¡Te quedaste!”, a lo que Pastorutti dijo:“¡Vamoooos!”. El joven santiagueño, aturdido ante la situación y paralizado, volvió al escenario y Marley le preguntó si se había dado cuenta de que estaba nuevamente adentro del programa. “No se dio cuenta de lo que pasó, al principio”, bromeó el conductor.

“Octavio, mano, bienvenido al equipo, para nosotros es un placer tenerte aquí. Sé que tienes muchísimo más para dar y estamos felices”, le dijo Mau, a lo que el participante le respondió tímidamente: “Muchísimas gracias”. Luego Octavio les contó: “Yo, aparte de folclore, también me gusta cantar boleros, baladas, rancheras mexicanas”. Por su parte, Ricardo quiso saber: “¿Y el reggaetón cómo se te da?”, y el santiagueño bromeando expresó: “Soy medio duro para bailar”.

Octavio Muratore fue “robado” por Mau y Ricky. Foto: Telefé

Mientras tanto, Ricky le sugirió: “Nosotros somos fanáticos de quién eres tú, no tienes que ser nadie más que no seas tú. Así que en este equipo, lo que queremos es que tú brilles como tú eres. No como nadie más, okey?”. “Gracias por elegirme”, respondió Octavio.

El detrás de escena de Octavio Muratore y Nicolás Olivieri

“A veces uno cree que cantar es como llenar todos los espacios y no siempre es así”, les recomendó La Sole a los participantes.