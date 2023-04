El santiagueño no fue por los $12.000.000 y preocupó en Los 8 escalones: los motivos y qué pasará con el dinero

Durante la noche del jueves 27, el programa de Los 8 Escalones arrancó normalmente, pero con un pequeño detalle que no pasó desapercibido: la ausencia del campeón Mariano Cáceres, el santiagueño que ganó tres veces, y esos $9.000.000 iban para el tratamiento de su hija con cáncer.

Tras repasar la racha del empleado de seguridad, Guido Kaczka recordó cuando el miércoles 26, luego de que el hombre ganara por tercera vez, se expresó motivado a seguir. Sin embargo, esto no ocurrió al día siguiente.

“Una situación de fuerza mayor hace que no pueda estar. Llamó diciendo ‘tengo ganas de ir a jugar, pero no puedo’. Y era una situación en la que no podía hacerse presente”, agregó el conductor ante la mirada atenta tanto de los otros participantes como del jurado.

Su falta se hizo notar mucho durante el programa, y desilusionó a todos los fans que apuestan por él. La pareja y madre de su hija, a través de sus redes sociales explicó que no asistió debido a que Agustina, la pequeña, tuvo fiebre. En este sentido, anticipó que tampoco estará el viernes 28 y lunes 1 de mayo.

Los 8 escalones: ¿Mariano volverá a jugar?

Ahora bien, y para guardarle el lugar a Mariano, surgió la posibilidad de que Alba, otra participante, volviera a jugar. La mujer en seguida dio el visto bueno y estuvo en su lugar durante el último programa

De esta manera, cuando el santiagueño lo crea conveniente y esté dentro de sus posibilidades, retomará la competencia. Su siguiente objetivo es llegar a los 12.000.000 de pesos argentinos para seguir pagando el tratamiento de su hija.