El 26 de junio se cumplirán 7 meses del fallecimiento de Lucio Dupuy, el niño de 5 años presuntamente asesinado por su progenitora, Magdalena Espósito Valenti, y la pareja de ella, Abigail Páez. Desde entonces, la familia paterna del menor ha luchado por hacer justicia y memoria en su nombre.

Christian Dupuy, padre de la víctima, a través de su cuenta de Facebook reflexionó sobre lo sucedido. Según confiaron a VíaPaís los familiares del nene, el juicio contra las sospechosas avanza rápido, una Ley contra el maltrato infantil se está por sancionar y La Pampa habilitó la línea 102 para advertir y evitar otro caso como el de Lucio.

En este sentido, el pampeano escribió: “Nunca imaginé pasar por lo que estoy pasando, si bien siempre hubo casos en todo el mundo de similar magnitud esto impacto un poco más en las personas, ¿Pero por qué? No lo se, podría enumerar algunas. Su hermosura, su ternura, su simpatía y su inteligencia, quizá la fortaleza que tuvo de a pesar de todo lo que pasaba esos ojos verdes bien grandes y esa hermosa sonrisa que me estremecía siempre la tuvo”.

Christian, padre de Lucio Dupuy. Foto: Victoria Urruspuru

Continuó relatando que su hijo de 5 años no contó lo que le sucedía porque naturalizó toda la violencia que vivió durante esos meses que estuvo bajo la custodia de su progenitora y la pareja de ella. Hay que recordar que el menor fue golpeado y abusado sexualmente.

“Está claro decir que Lucio marcó un antes y un después en nuestras vidas y en la Argentina, pues es quien se transformó en el ángel protector de muchos niños. Le costó la vida y quizá eso es lo que me ayuda un poco a comprender por qué él ya no está. Esto me lo toca vivir a mí y a mí familia, pero muchas personas lo viven casi de la misma forma aunque nadie se puede imaginar perder un hijo”, aseguró.

Christian Dupuy recordó a su hijo y reflexionó sobre la muerte de Lucio. Foto: Captura de pantalla

En cuanto al juicio, la etapa de pruebas cerró y toda la investigación recabada les falla en contra a las imputadas, por lo cual, la parte querellante solicitó que les otorguen cadena perpetua. Frente a este tema, Christian agradeció el apoyo que reciben: “A esas personas que están en la causa, tenemos un sin fin de agradecimiento para ellos y a todos los que colaboran más allá de no estar muy presentes, pero sabemos que ahí están”.

El padre de Lucio Dupuy habló sobre su estado de salud

En su posteo, Christian continuó detallando: “De salud estoy bien, es algo complejo vivir el día a día, de momentos subo de momentos bajo, estoy con tratamiento psiquiátrico por problemas de no poder dormir y más cosas que pasan por mí cabeza. Pero ustedes me dan mucha fuerza y ganas”.

Para finalizar, volvió a expresarse agradecido por el apoyo que le brindan personas de Argentina e incluso de otros países, quienes lo acompañan en cada marcha que se convoca todos los meses.

Foto de Lucio Dupuy cuando era más chico jugando con su padre. Foto: Christian Dupuy

“Gracias a todos por todo lo que estamos logrando como sociedad. Siempre por los niños y cuando esto termine por supuesto que seguiremos luchando por otros niños, abuelos, tíos, primos y por todos”, concluyó el joven pampeano.