El 26 de junio se cumplirán 7 meses desde el asesinato de Lucio Dupuy. Para pedir justicia, su familia paterna está recaudando dinero con el fin de que distintas personas de todo el país marchen con ellos en la ciudad pampeana de General Pico y unan sus voces en esta causa.

Ramón Dupuy, abuelo del niño asesinado en La Pampa, confirmó a VíaPaís que el juicio por su nieto avanza rápidamente y que la etapa de pruebas ha cerrado. En este sentido, confía en que la Justicia fallará en contra de las acusadas y espera que reciban cadena perpetua.

Entre tanto, la familia paterna del menor no baja los brazos y pelea para que una Ley contra el maltrato infantil se sancione este año. Por ello, cada mes se movilizan por el pequeño de 5 años asesinado en 2021 en Santa Rosa.

En este sentido, el próximo 25 de junio tienen planeado realizar un evento a nivel nacional en La Pampa. Con el fin de que todos acudan desde distintas provincias a General Pico, los Dupuy iniciaron una colecta solidaria.

La familia de Lucio Dupuy está recaudando plata para la marcha nacional por los siete meses del asesinato. Foto: Facebook

El monto total se destinará única y exclusivamente para los pasajes de transporte. Para quienes quieran colaborar en este llamado a la solidaridad, dejaron los datos bancarios de Cinthia Vanesa Gómez Dupuy:

CBU : 0930301821500239641346

ALIAS: CALCO.TINTA.MARTES

Cómo será la marcha por los siete meses del asesinato de Lucio Dupuy

El próximo sábado 25 de junio, un día antes de que se cumplan 7 meses desde el crimen, planean convocar una movilización nacional y, si se puede, incluso internacional en General Pico, donde sus abuelos criaron a Lucio.

Se reunirán todos en la Plaza San Martín a las 14:00 horas y marcharán en pedido de justicia y memoria. Contarán con distintas agrupaciones de padres de otras provincias y movimientos por la infancia tanto de Argentina como de otros países.

Pidieron que acudan a la manifestación con banderas de Lucio y de otros niños que fueron víctimas de maltrato infantil para visibilizar esta problemática. A su vez, para finalizar el encuentro, soltarán globos blancos en homenaje a todos ellos, como hicieron el 25 de marzo en la marcha frente al Congreso de la Nación.

“Hay que meter presión social, que aprueben la Ley. No es un delito lo que estamos pidiendo, simplemente pedimos justicia y que esto no ocurra más con los chicos”, aseguró Ramón, al tiempo, explicó que el proyecto no les devolverá a Lucio, pero sí podrá salvar a otros niños que sufren este tipo de abusos.