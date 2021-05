La segunda ola de coronavirus se siente en la provincia de Santa Fe y el colapso sanitario hizo que las autoridades se pongan a analizar nuevas medidas de restricción para intentar bajar los contagios que, a diferencia del 2020, un gran número termina necesitando una cama en terapia intensiva. El nivel de ocupación del sector crítico es total en Santa Fe, Rosario y Rafaela.

En las próximas horas el gobernador Omar Perotti anunciaría un retroceso a Fase 1 pero más atenuada y por un plazo de diez días, según detalla Telefe Rosario. Entre las medidas a adoptar se encuentran la suspensión de clases presenciales, el cierre de bares y más restricciones para circular, durante la jornada del lunes el Gobernador santafesino confirmó que estaban analizando “quitar circulación para ayudar al sistema de salud”.

Estas medidas se aplicarían por diez días mediante un decreto firmado por Perotti. Estas medidas se basarían en los dichos que desde el ámbito de la Salud hicieron públicos en las últimas horas: “Si no cerrás en un momento no alcanza la capacidad, no hay un respirador para cada persona”, señaló Teresita Ghío, directora del hospital provincial de Rosario.

Las medidas implementadas hasta el momento durante esta segunda ola de coronavirus no sirvieron de mucho ya que la respuesta de algunos sectores de la sociedad no fue la esperada. Es por esto que se analizan medidas más duras para intentar descomprimir el sistema sanitario. En esta línea, Miguel Cappillo, integrante del Comité de Expertos, sostuvo que era necesario volver a una Fase 1 aunque un poco más atenuada.

El cierre de bares y colegios se ve directamente relacionado con el intento del Gobierno provincial de disminuir la circulación, a ellos se sumarían los gimnasios. A esto se sumaría un cambio en los horarios que restringen la circulación en toda la provincia, se estima que entre martes y miércoles se conocerá en detalle las nuevas medidas sanitarias.