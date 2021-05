La segunda ola de coronavirus se hace sentir en todo el país ya que el virus parece más agresivo, si bien los niveles de contagio son similares a la primera en 2020, son muchos más los casos que requieren internación y esto complica el panorama. “Estamos en colapso sanitario”, señaló Rodrigo Mediavilla, director provincial del tercer nivel de Salud.

//Mirá también: Llegan a Santa Fe 39.000 dosis de Sputnik V y se reanuda la vacunación

Mediavilla aseguró, en diálogo con La Capital, que “desde anoche a las 22 ya no hay camas críticas en Rosario, Santa Fe y Rafaela”. En cuanto a la solución para descomprimir al sistema de Salud el médico fue claro: “O agregamos más camas o disminuimos los contagios”, y remarcó: “Es fundamental disminuir contagios porque se agregaron mas camas y se ocuparon. Hay que cuidarse, no queda otra”.

“Los médicos estamos preparados para pelearla en las peores condiciones, pero hoy debemos informar que estamos en colapso sanitario”, señaló Mediavilla y remarcó que el estado des sector es “hipercrítico” ya que no solo no hay camas de terapias libres sino que el personal esta agotado y el oxígeno no sobra.

//Mirá también: Santa Fe alcanzó cifra récord de personas en terapia intensiva por coronavirus

Al mismo tiempo remarcó que esta situación de “colapso” se da tanto en el sistema público como privado por eso se pide a la sociedad que tome conciencia y reduzca la circulación para intentar frenar la velocidad del incremento de contagios de coronavirus. “Esto es minuto a minuto, siempre decía qué haríamos cuando no hubiera más camas para atender a un paciente y ya llegó ese momento”, manifestó.