Este lunes los médicos y profesionales de la Salud de Santa Fe realizarán una reunión virtual con el gobernador Omar Perotti y allí pedirían que se aumenten las restricciones en la provincia ante el colapso sanitario que atraviesa la provincia en esta segunda ola de coronavirus. La directora del Hospital Provincial de Rosario, Teresita Ghío, remarcó que “la sociedad no acompaña” por lo que el gobierno deberá actuar.

El incremento de contagios y el número de personas que necesitan ser internadas no disminuye en la provincia, es por esto que desde el sector de la Salud piden que las autoridades actúen: “Ya no hay lugar y en paralelo, los parques siguen llenos”, cuestionó Ghío según detalla Rosario3, y detalló que este lunes al mediodía se reúnen con el Gobernador para que conozca “la realidad”.

Las camas UTI están colapsadas en las principales ciudades de Santa Fe (Imagen ilustrativa - Ignacio Blanco / Los Andes). Ignacio Blanco | Los Andes

“Que la sociedad entienda que sociabilizar nos complica la existencia, tres o cuatro de tu familia más los de otra familia y otra provoca lo del fin de semana, no hay distanciamiento posible”, sostuvo en referencia al elevado número de contagios y la ocupación total de camas de terapia intensiva en Santa Fe, Rosario y Rafaela.

Ghío fue contundente sobre las consecuencias que puede traer seguir de esta manera: “Si no cerrás en un momento no alcanza la capacidad, no hay un respirador para cada persona. Los médicos se tienen que hacer cargo cuando la sociedad no está acompañando”. Al mismo tiempo sostuvo que nadie quiere que personas no puedan ser asistidas pero “el problema es cuando entrás a los pacientes y a las dos horas se complica y no tenés un respirador, esa es la mayor angustia”

“Va a tener que tomar una medida, el costo político es que la gente de enoje o se muera”, sostuvo y remarcó que la forma de evitar que el virus siga esparciéndose es bajando la circulación: “Hay que tomar conciencia, la gente tiene que ir de la casa al trabajo, dejar de estar sociabilizando en juntadas, en casas y en los bares hasta tarde”.