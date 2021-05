El último jueves, la foto de una pareja de ancianos esperando vacunarse contra el coronavirus en Rosario se viralizó a partir de la publicación del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. La historia de esa relación comenzó hace casi medio siglo y afirman que si la imagen “causó tantas cosas lindas, al mundo le debe estar faltando un poco de romanticismo”.

El matrimonio vive en barrio Echesortu y podrían haber accedido antes a la primera dosis debido a su edad avanzada. Sin embargo, tenían algunas dudas que finalmente cedieron ante el pedido de una sobrina para que sacaran turno. Así llegaron el último miércoles al Predio Ferial Parque de la Independencia, donde los retrataron sentados y acabaron por convertirse en noticia nacional.

La publicación del jefe de Gabinete le dio mayor visibilidad a una postal tierna en medio de la crisis por la pandemia. @santicafiero | Twitter

Tomados de la mano, Domingo Moscato y María Teresa Dakak desafiaron al frío y salieron de su casa a recibir la primera vacuna contra el COVID-19. Así se los pudo ver sentados y tomados de la mano en una instantánea cuya repercusión llegó hasta el presidente Alberto Fernández.

“El amor vence todo, hasta el virus”, afirmaron a la hora de referirse al vínculo que empezaron a construir hace 47 años. Sobre la relación, el hombre de 86 afirmó: “Nosotros estamos casados pero vivimos como novios hasta el día de hoy porque uno puede tener rencillas pero si hay amor, todo se reconcilia”.

“Somos inseparables, compartimos todo lo que podemos y nos ayudamos mutuamente desde que nos conocimos”, enfatizó María Teresa ante la consulta de Télam sobre el lazo con su marido.

Si bien la foto ya se venía replicando en diferentes cuentas, la publicación que hizo Cafiero el jueves amplificó su llegada. El funcionario nacional se mostró conmovido frente a ella y afirmó: “Si hay amor, siempre hay esperanza”.

De la duda ante la vacuna al alivio

Fue una sobrina del matrimonio la que realizó el trámite para la vacunación de ambos ya que Domingo no estaba muy seguro de ser inoculado. “Son esas locuras que uno tiene -reconoce-. No quería vacunarme pero mi sobrina, que es la que sabe, me dijo que tenía que hacerlo y lo hice”, concluyó.

De todas formas, hoy celebran estar inmunizados. En este sentido, subrayaron: “Es una preocupación menos, sobre todo para ella que nos pedía que fuéramos a vacunarnos”.

De acuerdo a los últimos datos oficiales, el 82 por ciento de los adultos mayores de 60 años en Rosario ya recibieron la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. “Las personas mayores de 90, 80 y hasta 70 años ya han sido vacunadas casi en su totalidad y es muy probable que las 15.000 restantes sean personas que no han podido hacer el trámite para acceder a la vacunación”, informó Néstor Galván, referente de la campaña sanitaria.

María Teresa estuvo lejos de quejarse a la hora de contar cómo fue su visita al ex predio de La Rural. A la hora de repasarla, comentó: “Sentí una enorme satisfacción al ver lo bien que estaba organizado todo en el vacunatorio, es un orgullo lo bien que nos trataron”.

La odalisca y el músico de orquesta

“No sé por qué ha causado tanto alboroto una foto en la que me veo aferrado a mi esposa. Me dicen que hasta la han subido a las redes que hay ahora”, expresó Domingo cuando le consultaron sobre la imagen.

Cuando le mencionaron que Alberto Fernández reaccionó al ver la instantánea, el anciano consideró respondió: “Es muy lindo que se interese por nosotros. Le agradezco profundamente al Presidente, por más que yo no sea de su signo político. Eso no interesa; él es el Presidente de todos los argentinos por igual”.

María Teresa es descendiente de sirio libaneses. De aquellas raíces provino su pasión por ser -y destacarse- como odalisca en su juventud. ”Yo me dedicaba al baile, cantaba en coros y tocaba piano y guitarra, el arte era mi esencia”, rememora.

Domingo también se dedicó al arte en sus años mozos, cuando tocaba el bandoneón y hasta llegó a tener su propia orquesta. “Dicen que era bueno -suelta-. Yo no te puedo decir. Sería pedantería”, reconoció.

Una foto y una vida juntos

La historia del matrimonio comenzó hace 47 años, cuando se conocieron a través de una amiga en común. Los presentaron en una fiesta de la aseguradora en la que él trabajaba.

María Teresa sufrió hace tiempo un problema de salud que comprometió su movilidad y hoy pasa mucho tiempo en cama. “Fue todo un triunfo levantarla y llevarla a vacunarse”, cuenta Domingo.

Ambos agradecieron a los médicos y voluntarios que los recibieron el día de la vacunación, y remarcan al respecto: “Fueron todos muy amables y muy profesionales; estaremos siempre agradecidos”.

Consultado por los ecos de la foto en el vacunatorio junto a su mujer, el “novio” lanza carcajadas y entre ellas dice: “Nunca conseguí ni diez minutos en una radio con la orquesta y ahora una foto hace que me llamen todos”.