El sábado por la noche Argentina logró consagrarse en la Copa América y como era de esperar, los festejos contenidos durante 28 años hicieron que las calles de todo el país explotaran y Santa Fe no fue le excepción. Esta situación es compleja ya que puede derivan en un posible rebrote de coronavirus que ponga en rojo al sistema sanitario; ante esta situación el Gobernador de Santa Fe pidió que se realicen los testeos de manera rápida.

En la previa a la final entre Argentina y Brasil, desde VíaRafaela se le consultó al Gobernador sobre lo que se esperaba ante un posible título de la Selección en el certamen continental, y lo que atinó a hacer junto con el intendente de Rafaela, Luis Castellano, fue reír: “Ojalá sea el festejo más cuidadoso [...] No será solo en la provincia de Santa Fe”, señaló.

Al mismo tiempo habló sobre los festejos del campeonato de Colón y sostuvo que situaciones así son “imposible de controlar”, y que en esa oportunidad “se priorizó evitar enfrentamientos entre hinchas, que no haya hechos vandálicos en lugares puntuales. Se priorizó eso ante la imposibilidad de contener a la cantidad de gente que se movilizó”.

El fútbol mueve multitudes y eso quedó demostrado el sábado por la noche donde los argentinos salieron a las calles a pesar de la pandemia, olvidándose de las medidas sanitarias mínimas para la propagación del virus. Es por eso que este lunes Omar Perotti que las consecuencias de los festejos “son los detalles a tener en cuenta”.

“Creer que porque festejamos algo lindo, algo de todos, eso no contagia sería equivocar no solo el mensaje sino haber insistido durante mucho tiempo con los cuidados a tener y cuando pasa algo de esto no lo hacemos”, señaló y agregó: “Se ha dado, ha sido el festejo y ha alegrado a todos, pero tomemos todas las precauciones: esta es hisoparse rápidamente”.

Siguiendo la misma línea que la Ministra de Salud de Santa Fe, pidió “no esperar y ante el menor síntoma hacer el testeo”. Es por esto que remarcó: “Ante el primer síntoma, hisopémonos con las mismas ganas que salimos a festejar el sábado”.