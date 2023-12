El balance de Omar Perotti como gobernador de Santa Fe: “Tenemos cosas que no se han hecho bien”

A pocos días de finalizar su gestión al frente de la gobernación de Santa Fe, Omar Perotti realizó este lunes un balance del Poder Ejecutivo provincial, remarcando que le tocó gobernar “tiempos realmente muy duros” en los que la provincia “fue pionera en la recuperación económica”.

“No fueron 4 años comunes, tuvimos muy poco tiempo de gestión en ‘normalidad’, pero a pesar de ello Santa Fe fue pionera en la recuperación económica, encabezando los indicadores de producción, inversión y crecimiento del trabajo registrado en todo el país, lo que muestra a las claras lo que podemos lograr juntos cuando el Estado, las organizaciones, los empresarios y los trabajadores tiramos para el mismo lado”, resaltó el gobernador.

Y agregó: “Los santafesinos entendimos que a las crisis no se las llora, se las enfrenta y se las derrota, y logramos mantener encendido el motor productivo y de la innovación. Y en esta tarea, el trabajo conjunto con cada uno de ustedes, con las organizaciones, fue fundamental”.

Perotti destacó, entre otras cosas, el plan de obras públicas que se desplegó en el territorio y sostuvo que dejan “un piso de infraestructura social y productiva muy superior al que encontramos”. En ese marco destacó más de 2500 obras, algunas ya ejecutadas y otras en ejecución.

En lo referido a materia económica, “si tomamos el período de 4 años de este gobierno, el resultado fiscal es positivo. La provincia de Santa Fe registra una posición financiera sólida en la que el total de disponibilidades y títulos públicos exceden los compromisos de corto, mediano y largo plazo, lo que la llevan a ser la única provincia con deuda neta negativa”, remarcó.

¿Cómo fue el balance de omar perotti sobre la seguridad provincial?

Sin embargo, el gobernador saliente no hizo un buen balance en lo relativo a seguridad: “El cuidado de la vida es algo que sin dudas no nos viene saliendo bien en la provincia de Santa Fe. Tenemos una secuencia desde el año 2001 hasta hoy con la cantidad de víctimas. Desde 2001 no paró de crecer”.

Y sumó: “La magnitud de esto requiere mayor coordinación hacia adentro del accionar de la Policía, pero indudablemente de una presencia federal que hasta aquí no hemos tenido. Tenemos delitos federales que nos marcan la vida en la provincia y particularmente en Rosario. El narcotráfico, el lavado de dinero y el tráfico de armas. Son tres delitos federales”.

En este sentido, reconoció: “Puede haber cosas en la política de seguridad que no se han hecho bien. Tenemos cosas que no se han hecho bien” y reiteró un pedido de más fuerzas federales, logística y equipamiento, para reforzar el accionar de la Justicia.