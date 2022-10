“La vuelta del stream”: Spreen aclaró por qué lo banearon y puso fecha de regreso a Twitch

La semana pasada la comunidad de Twitch se encontraba con la sorpresa de que el canal de Spreen había sido baneado por motivos desconocidos en aquel momento. Este jueves el popular streamer oriundo de Santo Tomé anunció en Twitter que regresa en noviembre tras 11 días de baja.

El castigo, que originalmente iba a ser de 30 días, tendrá efectividad sólo por 11 debido a que Spreen colaboró activamente para solucionar la situación.

Spreen vuelve en noviembre tras la suspensión de Twitch Foto: @SpreenDMC

El canal del creador de contenido ya aparece nuevamente en la grilla de Twitch, sin embargo, Spreen retomará las transmisiones recién el 2 de noviembre.

¿Por qué banearon a Spreen de Twitch?

Varias versiones giraron alrededor de la suspensión . Desde la supuesta existencia de un video en el que el santafesino insultaba, hasta el incumplimiento de normas que tienen que ver con la entrega de premios por medio de Twitch.

El mismo Spreen salió a aclarar la razón en un video de YouTube y explicó: “La razón es participar en el falseo de la participación. ¿A qué se refiere esto? Inflar artificialmente o facilitar que se manipulen las estadísticas del canal, por ejemplo los recuentos de seguidores o las visualizaciones”

Y continuó: “Twitch me baneó, por ejemplo, hacer follow por follow, retransmitir bots para hacer drops en Twitch y a partir de eso ganar seguidores, permitir intercambios en el chat” y sostuvo que el motivo principal del castigo fue la existencia de recompensas en el canal: “¿Qué premios tenía yo? Tenía, por ejemplo, una suscripción VIP en el canal y, bueno, se ve que no está permitido. No tenía ni idea”.

Spreen concluyó: “Avísenle a los otros streamers que eso no está permitido”.

Quién es Spreen, el streamer santafesino con más seguidores de Twitch

Iván Buhajeruk, conocido en las redes como Spreen, nació el 11 de octubre en Santo Tomé. Con apenas 12 años comenzó a subir a YouTube videos en los que se mostraba jugando al Minecraft y después de terminar la secundaria decidió dedicarse de lleno a la creación de contenido.

En 2019, abandonó la casa de sus padres y se mudó solo a un departamento en Santo Tomé. Unos años más tarde se trasladó a un country en Nordelta gracias al apoyo del Team Heretics, una organización de eSports de España que tiene una sede en Buenos Aires. Más precisamente, empezó a vivir en la llamada “Casa Blanca” junto al músico Oscu y al reconocido streamer Brunenger.

Actualmente es el argentino con mayor cantidad de seguidores en Twitch, donde llega a los 5.29 millones y tiene 25.394 suscriptores.