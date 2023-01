Quién es Patricia Reve, la puntana campeona de Sudamérica en jiu jitsu y cantante

Patricia Reve nació en San Luis y recién a sus 24 años descubrió su amor por el jiu jitsu. Con una suerte de iluminación, decidió que quería dedicarse a eso y logró hasta ser campeona de Sudamérica unos años atrás. Pero este lado deportivo es solo una de sus facetas.

A partir de este martes, Reve participará del Campeonato Europeo de jiu jitsu de París, Francia. Sin embargo, previo a su participación en el certamen, hacemos un repaso por la vida de una talentosa y multifacética mujer.

Su historia de vida y sus comienzos en el jiu jitsu

Este martes comienza el Campeonato Europeo de jiu jitsu. Se trata de la competencia más grande y prestigiosa en aquel continente, y Patricia Reve se transformará en la primera mujer puntana en participar en este evento internacional.

En las horas previas a emprender su viaje, repasamos una entrevista televisiva de septiembre del 2022 en la TV local, en la cual Reve contó todo acerca de sus inicios y su paso por el deporte.

Su mayor logro, hasta el momento, fue sin dudas su campeonato sudamericano de jiu-jitsu en la categoría 64 kilos, ni más ni menos que en la tierra que vio nacer a este arte marcial: Brasil.

Además, fue segunda en la general absoluta de damas en el torneo disputado en San Pablo, y que congregó a las mejores luchadoras de la región.

Patricia Reve, la puntana campeona de jiu jitsu y cantante. Foto: Instagram

Qué significa el Jiu Jitsu en la vida de Patricia

Para Patricia, “representa crecimiento, desafío y pasión. Es un estilo de vida para mí, con mucho orgullo puedo decir que hago algo que me apasiona...

Comparto tiempo y he conocido gente maravillosa gracias al jiu jitsu, capitalizando grandes momentos”, expresó en una entrevista con el medio El Diario de La República.

Patricia Reve, la puntana campeona de jiu jitsu y cantante. Foto: Instagram

Patricia también dicta clases de defensa personal femenina

“Me gusta enseñar, cosa que descubrí cuando comencé a dar clases. Antes de eso no me sentía segura. Es inmensa la satisfacción de ver a mis alumnos progresar, su constante curiosidad y su entusiasmo”, contó la deportista.

“Hace un tiempo me llamó la atención una frase que un profesor llevaba impresa en su kimono que decía en inglés: ‘Enseñar es aprender dos veces’...

Y eso me pasa con mis alumnos y cada taller que doy. Se refuerza mucho el conocimiento, y aprendo dos veces, no solo desde lo técnico, sino también desde lo humano”, añadió Patricia.

Patricia Reve y su faceta artística como cantante. Foto: Instagram

La faceta artística de Patricia Reve: la música

No se trata solamente de un hobby, sino que sus canciones estás dispersas por diversas plataformas digitales y apps. Se pueden escuchar los temas de Reve en Spotify, SoundCloud o Apple Music, por ejemplo.

También posee un canal de YouTube donde sube su contenido musical.

Este verano, inclusive, se ha destacado en los escenarios de San Luis, invitada en alguna ocasión para cantar en Juana Koslay, cuando fuera la inauguración del Árbol de Navidad de la localidad.