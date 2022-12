La historia de Juan Manuel Visetti, el mejor bailarín del país, y su amor por la danza

El pasado lunes, el artista oriundo de Villa Mercedes, Juan Manuel Visetti, fue galardonado como el mejor bailarín folclórico del país en los premios “Chúcaro”. Hoy, en entrevista, contó cómo nació su vocación y cómo, poco a poco, fue forjándose su amor hacia la danza con el tiempo.

“Bailo desde que tengo 5 o 6 años. Tuve la suerte de nacer en una familia de bailarinas, quienes fueron mis primeras y actuales maestras. Mis hermanas Natalia y Valeria me siguen guiando y acompañando en cada paso”, comenzó contando a Vía San Luis, Juan Manuel.

“Con ellas arranqué en el Ballet “Rincón Nativo”, en el cual sigo trabajando actualmente. Soy bailarín, profesor y hoy soy director de ese Ballet”, añadió Visetti.

Los inicios de Juan Manuel Visetti en la danza

“Mis hermanas ya bailaban folclore, estaban en el Ballet Municipal de Villa Mercedes. Al tiempo, ellas deciden abrir el ballet que tenemos actualmente (Rinón Nativo). Arrancamos en el patio de casa. A mí al principio no sabía si me gustaba, lo tomaba como un juego.

Al principio éramos 4 alumnos, creo, y ensayábamos solo los sábados. Después, con el tiempo, empezamos a ensayar martes y jueves y, de a poco, fuimos sumando más horas.

Así, de a poco, me fue gustando cada vez más bailar. Empecé a tomar cursos de perfeccionamiento a los 13, 14 y empecé a salir de Villa Mercedes”, relató el mercedino.

Ya a sus 17 años, Juan Manuel fue elegido para la delegación de San Luis que participaría en el Festival de Cosquín. Allí, según contó el talentoso bailarín, comenzaría a incursionar en nuevos horizontes y su amor por la danza crecería inconmensurablemente.

Con mayoría de edad, Visetti tuvo la oportunidad de encarar su sueño decididamente y partió rumbo a Buenos Aires para estudiar en la Universidad de Arte. Años después y, en medio de la pandemia del Covid-19, pudo recibirse.

“Desde que arranqué a trabajar en el Ballet se me complicó mucho con el tema de los horarios, el trabajo y las giras, así que aproveché ese tiempo que dio la pandemia (en que no se permitían espectáculos artísticos) para terminarla… Me faltaba una sola materia”, contó Juan Manuel.

Juan Manuel Visetti hoy: su trabajo en Villa Mercedes y el Ballet Folclórico Nacional

Hace más de 10 años, Juan Manuel audicionó, junto a otras 150 personas, para ingresar al Ballet Folclórico Nacional. Su talento, pasión y dedicación lo llevaron a ser uno de los elegidos.

Actualmente se desempeña como bailarín en dicho Ballet y, en algunas oportunidades, también le toca hacerse cargo de otras tareas. En ocasiones actuó como docente, dando seminarios a otras y otros estudiantes, por ejemplo.

Además, Visetti continúa trabajando todos los meses en el Ballet mercedino que fundaron junto a sus hermanas, “Rincón Nativo”.

El logro de su carrera: Juan Manuel Visetti, elegido como el mejor bailarín folclórico del país

El pasado lunes 5 de diciembre, tras más de 10 años de trayectoria en el Ballet Folclórico Nacional, Juan Manuel recibió el premio “Chúcaro” a mejor bailarín folclórico.

“Fue una convocatoria abierta que se realizó a comienzos de este año. Yo como el director de Rincón Nativo mandé 3 videos, de los cuales dos ganaron de forma provincial y regional; y con uno solo llegamos a la terna nacional como mejor videodanza.

También llegué yo como mejor bailarín. Quedé ternado con una compañera de Salta y otro compañero de Buenos Aires… Era una terna difícil. Así que el lunes, cuando me eligieron a mí, me quedé un rato llorando sentado y después subí a buscar el premio”, concluyó emocionado.