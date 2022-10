Conocé la historia de Cintia, la primera bombera trans del país

Cintia Brandana nació en Concarán y vivió casi toda su vida en Villa Larca, una localidad del norte de San Luis. Si bien nació en una familia tradicional de campo, siempre fue parte de una gran familia de bomberos que se respetaron y ayudaron entre sí.

Desde jardín de infantes supo cuál era su identidad. Su mamá era su gran compinche y, cuando falleció, Cintia decidió mudarse a la capital puntana. Ella tenía apenas 17 años cuando esto sucedió.

La vida para ella no fue fácil frente a los prejuicios cotidianos, pero nunca bajó los brazos y luchó para salir adelante. En el camino conoció a grandes personas que la ayudaron a superar los obstáculos con los que se enfrenta la comunidad trans.

La vida de Cintia en una familia de bomberos

“Mi papá siempre fue bombero y mi tío también. Formaron un cuartel hace 11 años junto a mi cuñada y mi hermano mayor. Cuando yo los veía volver de los incendios les preguntaba ‘¿Cómo pueden quemarse así de gusto?’. Siempre los criticaba, hasta que un día mi cuñada me pidió la acompañe a llevar comida a un incendio y no me fui más. De eso, hace ya 9 años”, rememoró Cintia.

Tras sumarse al oficio familiar, ella aseguró orgullosa que fue “la primera bombera trans del país”, mientras acomodaba la pulsera que tenía en su mano derecha con los colores distintivos de la comunidad LGBTQ+.

“Para formar parte del cuartel de bomberos me ayudó mucho la comisión, sin su respeto creo que no lo podría haber logrado”, detalló.

Cintia cuenta sobre los obstáculos de la comunidad trans y su presente

Conseguir trabajo no fue fácil para ella. Como muchas otras mujeres trans, tuvo que hacer cosas para subsistir que no estaban en sus planes:

“Cuando buscaba trabajo nadie me daba. Tuve que vivir en la calle dos meses. Tuve la suerte de estudiar, encontrar gente buena y poder salir de esa vida”, recordó.

Esta buena compañía ayudó a que hoy Cintia pueda tener su propia oficina en la terminal de Villa Larca, donde se preocupa y ocupa de mujeres que sufren violencia.

“Estar para ayudar a personas vulnerables me llena de orgullo. Trabajo con asistentes sociales y abogados para ayudar y asesorar a mujeres y diversidades. Hacemos un trabajo en conjunto”, describió.

Actualmente, Cintia trabaja para el Gobierno de San Luis, además de seguir desempeñándose como bombera voluntaria.

Las palabras de Cintia sobre el Encuentro plurinacional de Mujeres y Disidencias en San Luis

Cintia expresó que tenía muchas ganas de ir a San Luis para estar en el Encuentro Plurinacional, pero su compromiso con bomberos voluntarios le impidió participar. Durante el fin de semana del evento hubo incendios que afectaron Villa Larca y Cortaderas, lo que le imposibilitó viajar a la capital puntana.

Sin embargo, expresó que “es muy importante que se realicen estos encuentros acá, en San Luis. Yo lamentablemente me lo perdí, pero sé que muchas de mis compañeras pudieron participar y eso me pone muy contenta”.

