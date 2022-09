Quién es Martina Del Trecco, la villamercedina que puso su nombre en la historia de River Plate

La villamercedina Martina Del Trecco fue siempre una jugadora de fútbol feliz. No sufrió la discriminación, contó con el apoyo de su familia y con su talento llagó al profesionalismo siendo fundamental en River Plate, tanto en el campeonato local como en la Copa Libertadores 2020, además de haber sido convocada para la Selección sub 20.

La puntana de 20 años creció en Villa Mercedes rodeada de varones que la incluyeron a jugar a la pelota cuando hacía falta. Papá, tíos, hermanos, primos y amigos del barrio la tuvieron presente siempre en el equipo.

Comenzó a jugar a los 7 años en un plantel de varones, en el club Sportivo Pringles, y después se fue al elenco femenino del Club Aviador. Allí formó parte de la primera compuesta por jugadoras mayores que ella, lo cual le permitió forjarse en técnica y confianza. Cualidades que la llevó luego a trazar un camino alentador, como lo fue en River Plate, institución al que arribó en mayo de 2019.

Martina Del Trecco, la rompe en River Plate. Es una de las goleadoras del 'Millo'. Foto: Página Millonaria

Entre sus recuerdos afirma que “salía del colegio, tiraba la mochila en la cama y me iba a jugar al fútbol”, contó Del Trecco a Página Millonaria.

“Estoy muy feliz por el apoyo de todos ellos. Lamentablemente a muchas chicas les pasa que los padres le prohíben el fútbol porque dicen que es un deporte para varones y eso no es así. El fútbol es algo que llevamos muy adentro. Hay muchas nenas que sufren por esa discriminación y es una lástima que eso suceda. El fútbol femenino va creciendo día a día y va a seguir siendo así”, confió la futbolista.

Martina Del Trecco se asocia con la 'Colo' Morcillo. Foto: Instagram

‘Martu’ juega de extremo o delantera. Le gusta asociarse con Justina Morcillo en el ataque, lo cual es evidente lo cómoda que se siente porque su aporte ubica a River en la cuarta posición con 39 puntos, en el actual torneo profesional. A su vez, la villamercedina es la segunda goleadora millonaria con 9 tantos (Carolina Birizamberri tiene 12) y se coloca novena en la general.

Su gran salto al profesionalismo fue impensado para ella, porque “venía de una liga muy amateur. Cuando llegué a River a mí nadie me dijo que iba a firmar, ya algunas chicas habían firmado su contrato y yo no estaba en la lista. Unos días más tardes me pusieron y la verdad que estaba muy contenta, no lo podía creer. Creo que fue un viernes, salí de entrenar y mi entrenador Daniel Reyes me dio la sorpresa. Lo primero que hice fue llamar a mis papás”, confió la goleadora.

Martina Del Trecco, en al sub 20, junto al 'Payasito' Aymar, entrenador de los varones. Foto: Página Millonaria

Y agregó: “Ahí me puse a pensar y me dije ‘este es el camino, es el momento que tengo que aprovechar’”.

De hecho lo hizo, de tal manera que llegó al radar del técnico Germán Portanova para considerarla en la Sub 20, de cara al Sudamericano. Pero algo sucedió, que le truncó el momento.

“Días antes de ir al Sudamericano me esguincé la rodilla. Fue muy triste porque era mi primer torneo internacional con la Selección”, contó.

Y después continuó: “Eso me llevó a confiar más en mí y ser más fuerte. Desde que estoy en River siempre me llamaron para la Selección y eso me pone muy feliz por poder ser parte”.

Finalmente, Martina sueña con sumarse a la selección mayor. Pero su objetivo está puesto en el fútbol europeo.

“Estoy buscando eso. Obviamente ahora estoy disfrutando en River pero en un futuro quiero jugar en el exterior”, concluyó.

El primero del femenino en el Monumental

El nombre de Martina Del Trecco pasó a la historia de River Plate, al ser la autora del primer gol del elenco femenino en el mítico estadio Monumental y en un Superclásico. Significó el empate y un día inolvidable.

El último, un golazo

Martina lleva 9 tantos en el campeonato. El último convertido fue el gol del empate ante Gimnasia La Plata en la fecha 17, en el Parque. Fue un golazo y el partido terminó con victoria millonaria por 2-1. El segundo, con su habilitación.