Pablo Solari está disponible para jugar el Superclásico

El director técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, evitó este viernes la confirmación del equipo para el Superclásico ante Boca Juniors. Sin embargo, deslizó que el puntano de Arizona, Pablo Solari, está “disponible” para disputar el encuentro.

El extremo de 21 años trabajó toda la semana de forma diferenciada por una molestia física por la que salió en el anterior partido frente a Barracas Central.

Pablo Solari en el entrenamiento de River. Foto: Olé

Tras el partido contra el “Guapo”, se confirmó que Solari padecía un pequeño desgarro en el aductor de la pierna derecha. Sin embargo, parecer haberse recuperado, según las declaraciones el “Muñeco”.

Es raro, ya que estas lesiones demandan recuperaciones, en el mejor de los casos, de entre 8 y 10 días; y apenas pasaron 5.

Marcelo Gallardo. Foto: GentilezaTyC

“Le tocó salir con una molestia que lo pudo haber marginado del partido con Boca pero se recuperó bien, con entrenamientos positivos, y lo voy a tener disponible”, aseguró el DT del Millonario.

“Lo de Solari, más allá de su rápida asimilación desde la llegada a la institución y lo rápido que tomó vuelo, estuve hablando con él en los últimos días y no hay que olvidarse que es un chico joven que recién llega. No hay que perder de vista los procesos, que son cambiantes, buscando que no pierda su naturalidad y alegría con la que llegó”, añadió Gallardo.

El “Muñeco” destacó que Solari podría ingresar en el 11 titular, pero aclaró que no le gusta “dar el equipo” en la previa a los partidos.