Quién es Ayelén Mazzina, la Secretaria de la Mujer de San Luis que se despega de los protocolos

Ayelén Mazzina Guiñazú tiene 32 años y es la actual Secretaria de Estado de la Mujer, Diversidad e Igualdad de San Luis. Se destaca no sólo por su fuerte personalidad para romper con la estructurada que ‘debe tener una mujer de política’ sino por defender su concepto de que el “amor humaniza la política” y deben coexistir.

Ayelén ingresa a su reunión de gabinete o a un acto político con un look distinto al de cualquier funcionario de estado. Mochila, pantalones de cuero, zapatillas, pearcing en la nariz y tatuajes es lo que mejor le sienta. No pasa inadvertida y su imagen es fiel a sus convicciones.

Ella se define como “La Aye, cumbiera intelectual” porque “me lo dijeron una vez y me encantó”, aseguró quien ocupa el cargo equivalente al de Ministra.

Y agregó: “Me da risa cuando en reuniones dicen ‘La Aye’ y al lado hay un ministro y a él le dicen ‘ministro’. Y ahí me doy cuenta como cuesta aún la cuestión de los estereotipos, edad y género”, sostuvo mediante una entrevista con Infobae.

Cuando asumió a su cargo en el 2019 -cuenta-, llegó a su lugar de trabajo y saludó a cada uno de las personas en su oficina. Y hubo quien se animó a decir “no era lo que esperaba”. De inmediato ella le respondió: “Esta soy yo y no habrá tacos, ni tapados de señora al menos lo que dure la juventud” y luego la abrazó.

Mazzina pese a sus responsabilidades (trabaja 24x7) no deja de disfrutar de su vida como joven llena de sueños y objetivos, aunque éstos hayan tenido que surgir luego de su propia aceptación.

“Creo que tenemos que gobernar sin olvidarnos de la edad que tenemos, sin distanciarnos de la gente y sin secarnos por dentro”, sostuvo.

Cómo se dio cuenta Mazzina que tenía que florecer y no ‘secarse’ por dentro

“Siempre sentí que no pertenecía a este mundo, que era rara, que no era normal, que pensaba diferente”, expresó.

Luego, haciendo un recorrido de su vida, argumentó: “Tengo firmeza y seguridad de los valores y el amor que me brindaron mis abuelxs (Nelly y Alberto), mi madre (Betty), mi papá biológico (Gustavo) y mi papá del corazón (Mauri). Eso me dio fuerzas para salir a la vida de otra manera. Con muchos miedos porque la sociedad aún hoy es compleja”.

“Nos acartonamos tanto que me genera una revolución de emociones hablar de mi vida personal. Claro hay que salir del lugar de confort, desvestirte y contarle al mundo que también fuiste y sos esto. A mí me encantaba jugar con mis muñecas (que hasta el día de hoy están guardadas en cajas), tomábamos el té con mi abuela, jugábamos al tejo, a la rayuela, cocinábamos juntas y cortábamos uvas del parral. Mi vieja (NdR: sus padres se separaron cuando ella tenía 6 años) trabajaba todo el día, salía del colegio y me iba a la casa de mi abuela materna, con quien pasaba mucho tiempo. Era el lugar soñado en el que sentía que estaba a salvo de todo mal”, introdujo.

Ayelén Mazzina en la primera institución educativa, pública y digital para personas trans e intersex.

De adolescente, estuvo dos años con un chico oriundo de Mendoza, quien luego se fue a vivir a San Luis. Para las Fiestas de Fin de Año la invitó a conocer su provincia y en una noche de salida con amigos, visitó un boliche gay, donde las puertas del closet se abrieron para mostrarle la luz de libertad.

“A los 15 años conocí un pibe por internet. Él tenía unos meses más que yo, nos quisimos un montón. Con un grupo, salimos a un boliche gay con mi novio y el resto de las mal llamadas tortas solteras y sus novias. ¡Todo lo que me pasó cuando entré a ese lugar! Sentí que eso era lo que quería para mi vida: libertad, plumas, alegría, sonrisas, besos, espuma, cachengue, nadie miraba a nadie, éramos todes iguales”, relató.

Y se produjo el click. Ayelén luego contó el momento, en diálogo con su novio: “Aye yo de acá me voy’. Y yo le dije: ‘Yo me quedo’. Comencé a sentirme mal porque había alguien que me parecía interesante y era una piba del grupo. Al otro día me levanté con un dolor de estómago que no daba más, ansiedad, ganas de abrazar a alguien y no saber cómo contarlo. Me subí a un colectivo y fui a ver a mi papá que vivía en San Martín, Mendoza. En el viaje, saco el celular y, por mensaje de texto le escribo, a mi mejor amiga: “Tati, se que no lo vas a entender pero necesito que me leas: anoche me paso algo, creo que me gusta una chica. Pero en vez de enviárselo a su amiga, “se lo envié a él” dijo lamentándose por el error.

Posteriormente a eso, y una vez de regreso a San Luis, “cambié mi manera de ser, mi onda, el humor, empecé a jugar al fútbol y a hacer todo lo que en ese momento estaba mal visto. Pero vivía enojada, triste, quería ser tan torta como todas las que había conocido en ese boliche. Mi mamá me preguntaba porque me vestía así. Me pasaba horas llorando pensando en cómo haría para decirle a mi familia. Una tarde tomé coraje y le deje una carta a mi mamá antes de irme a la facultad que decía ‘sé que algún día vas a poder perdonarme creo que estoy embarazada’ y en la postdata le decía que era un chiste y que, en realidad me gustaban las chicas y que me había enamorado y que quería ser feliz”.

El mensaje no fue bien recibido por su familia, la cual es muy conservadora y católica. De hecho, entre sus anécdotas cuenta que, incluso hasta el día de hoy su abuela “le sigue pidiéndole a Dios que me cure del lesbianismo (se ríe)”, contó.

Sin embargo, y como el tiempo cura todo, halló la felicidad con el apoyo de sus seres queridos.

Cómo fue que su elección sirvió en sus decisiones políticas

“Siempre me sentí tan firme en mis decisiones y elecciones de vida que hasta me servían esas palabras para usarlas en los discursos y tratar de hacerles ver que el odio no nos lleva a ninguna parte y que lo que haga en mi cama no es lo que importa. A una persona heterocis no se la cuestiona en su sexualidad porque eso está dentro de lo normado y aceptado socialmente”, confió Mazzina.

También sostuvo que siempre tuvo tendencia de lograr una transformación social, desde “piba porque siempre hice tareas sociales y comunitarias. Cuando entendí que era lo que quería y que había herramientas para hacer cosas transformadoras empecé a caminar de otra manera. En mi interior sabía que podía lograrlo, pero sabía que en ese momento la sexualidad era un condicionante”.

Y “cuando pude expresar lo que quería para mi vida dejó de importarme lo que pensaran. Aprendí a consensuar, negociar, hablar y perder miedos y vergüenzas a las miradas externas”.

De allí que expresa un concepto claro que sintetiza su vida entera: “El amor humaniza la política, propone transformar realidades. Y la política al amor lo transforma. Para mí no hay política sin amor, y amor sin política”.

Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, No Bianries e Intersex

San Luis será sede del Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, No Bianries e Intersex.

El mismo será en octubre. “Ya estamos viviendo lo transformador del Encuentro”, concluyó.