De quedar en silla de ruedas a formar parte de la Selección Argentina: la historia de superación de Albina

Albina Torres es de San Luis, tiene 31 años y una historia de superación digna de una guerrera. Ella tuvo un accidente en el Río San Luis que la dejó en silla de ruedas, pero con el tiempo logró salir adelante y hoy integra la Selección Argentina de Tiro con Arco Adaptado.

Hace unos 13 años, estaba con su familia bañándose, en una tarde calurosa de enero en el Río San Luis. Tenía 18 cuando se tiró “de clavadito”, y, en ese preciso momento, se le bajó la presión. Por ello, cayó al agua sin conocimiento, se quebró parte de la columna cervical y la lesión terminó tocándole la médula.

Lamentablemente, esto hizo que quedara cuadripléjica. Sin embargo, nunca se rindió.

Albina Torres Foto: Amanecer Informados

Salir adelante: la historia de superación de Albina

La mujer quedó en silla de ruedas, pero, poco a poco, mediante un proceso de rehabilitación que realizó en la provincia de Mendoza, fue recuperando el funcionamiento de sus miembros superiores.

Sin embargo, nunca pudo recuperar del todo la prensión fina. Es decir, quedó con una cierta dificultad en sus manos y piernas.

Pasaron los años y en el 2019 comenzó hacer basquet sobre ruedas, allí se puso de novia con David, su compañero “entre ruedas”, a quienes se puede ver felices “rodando” juntos.

Del basquet adaptado, pasó al tiro con arco por una cuestión de comodidad, porque le quedaba más cerca. Como le gustó la actividad, no paró y, con mucho talento y dedicación, pasó a conformar la Selección Argentina a solo un año de haber comenzado a realizar este deporte.

Albina Torres Foto: Amanecer Informados

“Fue todo de sorpresa. Los entrenadores de acá (San Luis) tenían conexiones con la entrenadora nacional y ellos andaban buscando justamente deportistas femeninas en la categoría “W1″, que son las personas que tenemos impedimentos en las piernas y miembros superiores.

Y bueno, vinieron, me probaron, dio con lo que ellos estaban buscando, así que de repente pasé a pertenecer a la Selección”, contó emocionada Albina en una entrevista para Amanecer Informados.

“Para mí fue muchísimo, porque fue una cosa que no imaginaba, que no me esperaba porque yo tiro con arco lo hacía de forma recreativa. Yo tengo que realizar los tiros con la boca”, añadió con mucha alegría en su rostro.

Con el combinado albiceleste estará en el torneo que se llevará a cabo del 20 al 26 de noviembre en Santiago de Chile.