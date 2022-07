Un puntano del barrio Los Olivares de San Luis capital, Federico Aguirre, se encuentra haciendo sus primeros pasos en la reserva del Club Atlético Boca Juniors. Mientras tanto, es titular indiscutido en la Cuarta División de la institución. Como todo futbolista, sueña con llegar a primera.

“Fede” es fanático del “Xeneize” y anhela gritar los goles con “La Bombonera” repleta como hoy lo hace Luis Vázquez, jugador de las inferiores del club.

“Estuve desde muy chico en el club. De 2011 a 2015 jugué en inferiores, después quedé libre y me volví a San Luis”, comenzó contando el jugador a El Diario de La República.

Federico Aguirre, el 9 puntano que debutó en la reserva de Boca Foto: El Diario de La República

Pero, cuando parecía que todo se había venido abajo, en 2019 volvieron a llamarlo para hacerle nuevas pruebas.

“En 2020 quedé, pero nos mandaron a todos a casa por la pandemia, así que recién en 2021 pude volver a ponerme la camiseta y jugar”, relató.

En aquel momento, según contó el joven, fue una sensación ambigua la de quedar libre:

“Era chico, extrañaba a mi familia, tuve la chance de ir a probarme a otros clubes de acá de Buenos Aires, pero volví a Juventud, que por suerte estaba participando en un torneo de AFA, que fue importante para que me sigan viendo”, expresó.

Además, llegó a integrar el plantel del Torneo Federal del auriazul puntano, aunque no pudo debutar allí. Sin embargo, “siempre tuve claro que iba a seguir con el sueño de ser futbolista”, dijo.

En la reserva de Boca Juniors debutó hace poco más de una semana ante Unión de Santa Fe en la derrota 2 a 1. Allí tuvo sus primeros minutos de juego en la categoría que es televisada ocasionalmente por ESPN.

“Dos días antes me avisaron que estaba convocado, y la tarde anterior al día del encuentro me avisaron que iba al banco de suplentes. Yo tenía la esperanza de entrar un rato y gracias a Dios me pusieron bastantes minutos. Eso me puso muy contento”, relató.

Actualmente, el delantero puntano es suplente de Gonzalo Morales, el 9 que tomó la posta tras la subida de Luis Vázquez al primer equipo. No obstante, el DT de reserva suele jugar con dos delanteros potentes cuando sale a buscar el resultado, y ese fue el caso ante el “Tatengue”.

“En esta segunda etapa en el club llegué con edad de Quinta División. Lo perdimos por pandemia, es decir que pasé a 2021 y a cuarta, que por lo general bajan a jugadores de reserva y ahí vos podés entrenar toda la semana y romperla, pero si bajan a los de reserva vas a ir al banco porque la prioridad es que jueguen ellos. Sin embargo, terminé jugando de titular todo el año y eso fue muy positivo, ya que venimos punteros, invictos y juego siempre”, relató contento Federico.

El 9 puntano sabe que no es fácil llegar a la Primera en Boca y mucho menos en su posición.

“En mi caso, sueño con debutar en Primera en cualquier club, pero si fuera en Boca, que es el club del cual soy hincha, sería lo máximo. Ser 9 en Boca y llegar a Primera es más complejo, pero lo sigo intentando”, insistió con entusiasmo.

Fuente y entrevista: El Diario de La República