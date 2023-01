La mamá de Guadalupe Lucero pidió que cambien la imagen de su hija en la búsqueda nacional

Yamila Cialone, la mamá de Guadalupe Lucero, expresó desde sus redes su disconformidad respecto a la foto que aparece de su hija en el panfleto de la búsqueda nacional de su pequeña, quien hace más de 1 año y seis meses que está desaparecida.

La mujer reclamó que la foto que se expone en la búsqueda no representa a su hija y propuso que la cambien por otra editada por sí misma.

Búsqueda nacional de Guadalupe Lucero: Yamila, la mamá de la pequeña, pidió que cambien la foto de su hija. Foto: Facebook

“La foto N1 es la actual foto de Guadalupe en la página de Sifebu (Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas). Para mí esa foto NO REPRESENTA A MI HIJA...

Es por eso que pedí la actualización de su foto N2 (editada por mí). Necesito que sea la oficial para identificar a Guadalupe. Esa imagen la describe tal cual: su lunar y su rostro con 5 años de edad...

Ojalá se haga lo más antes posible. Yo necesito que este en la página oficial de Sifebu y en la página de búsqueda de personas desaparecidas en Argentina, en la Aduana, Registro Nacional de Indentidad, Anses, en lo posible toda la Argentina”, expresó Yamila desde su cuenta de Facebook.

Si bien desde el mismo Sifebu confirmaron el mismo día de la petición de la mujer que actualizarían la imagen, la mamá de ‘Guada’ pidió que “por favor” sea lo antes posible: al día de hoy no se ha actualizado.

"¡Actualización, ya!", el pedido de Yamila Cialone por la búsqueda nacional de Guadalupe Lucero. Foto: Facebook

El dolor de la mamá de Guadalupe Lucero y una reiteración de su pedido

“De por sí, es doloroso ver una foto de mí hija en una página de búsqueda de personas. Me duele más ver que esa imagen no la representa a Guada: en esa foto apenas tenía 4 años. Ella desapareció con 5″, explicó la mujer.

“Yo no entiendo cómo pudieron poner una foto así, que no muestra tal cual es mi hija. SU LUNAR QUE TANTO LA DISTINGUE no figura en la página. Es tan importante elegir bien la foto que te ayudará en la búsqueda, es tan importante para nosotros la familia que se la busque bien, que presten atención a su lunar y su carita bien, no pixelada”, añadió con furia en otro de sus posteos.

“Yo pedí en septiembre el cambio de foto, la actualización en la página y en los lugares públicos. Terminamos el año y recién están viendo la actualización. Esto es URGENTE, ¡¡¡Por favor!!!

Porque tengo que ser YO la que vea que esa foto no la identifica. Por qué uno tiene que remar y remar para que lo escuchen... Ojalá, Dios quiera, la cambien, así la gente puede ver mejor a mí hija y poder así encontrarla”, deseó Yamila.

Yamila Cialone junto a Guadalupe Lucero Foto: Facebook

¿Qué le pasó a Guadalupe Lucero?

Según testimonios de dos menores que estaban con “Guada” el día que desapareció, una mujer en moto se la habría llevado mientras jugaba en un descampado del barrio 544 Viviendas de la ciudad de San Luis, el 14 de junio de 2021 por la tarde.

El problema es que estos testimonios corresponden a una niña de 3 años y a una adolescente con discapacidad, por lo que este hecho no pudo ser comprobado al 100% por la Justicia.

“Mi hija vio cómo se llevaron a Guadalupe”, había afirmado la mamá de la joven discapacitada, quien hizo en su momento un extenso y crudo relato sobre aquella tarde noche.