“Vendrán dos Año Nuevo sin tenerte cerca”, la conmovedora carta de la mamá de Guadalupe Lucero

Para estas Fiestas, Yamila Cialone, la mamá de Guadalupe Lucero, recordó desde sus redes la última Navidad que pasó junto a su pequeña. La mujer compartió una foto junto a su hija y Bejamín, su otro hijo, y dedicó conmovedoras palabras en un posteo.

Guadalupe está desaparecida desde el 14 de junio de 2021, cuando aparentemente fue raptada por una mujer en el barrio 544 Viviendas de la ciudad de San Luis. Lo cierto, lamentablemente, es que la causa por la búsqueda de la pequeña no avanza hace tiempo.

Las conmovedoras palabras de la mamá de Guadalupe Lucero para Navidad y Año Nuevo

“¡Esta fue nuestra última fiesta juntos los tres! No recuerdo si fue Navidad o Año Nuevo, mi memoria ya a esta altura me falla, solo trato de contemplar tus recuerdos, tu bella carita, tu sonrisa, las locuras y los momentos vividos para no olvidarme.

Solo sé que fue la última Fiesta que estuvimos los tres juntos. Ya han pasado dos Navidades, y vendrán dos Años Nuevo sin tenerte acá celebrando con nosotros, pidiendo tus regalos para papá Noel, buscando la ropa que llevarás puesta para estrenar, verte ansiosa por esperar a ver tus regalos y prender las estrellitas y tirar ‘chasqui bum’ junto a Benja.

La foto que posteó Yamila Cialone junto a Guadalupe Lucero y su otro hijo, Benjamín. Foto: Facebook

Tengo un nudo en mí garganta, tengo mucho vacío dentro mío. Son estos momentos en donde prefiero no vivir para no tener que lidiar con estas fechas. Diciembre es muy difícil, igual que todos los días desde que no estás, pero se siente más. Un cumpleaños sin escuchar el ‘Feliz cumple ma’, una Navidad sin verte feliz y un Año Nuevo que comienza sin saber dónde estás.

Sea donde sea que estés, y Dios sabrá dónde, TE DESEO FELIZ NAVIDAD Y QUE ESTES BIEN DE SALUD… Siempre pido que te encuentres bien, nosotros acá te extrañamos muchísimo, ya ni palabras tengo para demostrar lo que te extraño.

Te amo a la distancia hija. Mamá espera algún día volver a verte”, expresa la sentida carta de Yamila Cialone.

Yamila Cialone junto a Guadalupe Lucero Foto: Facebook

¿Qué le pasó a Guadalupe Lucero?

Según testimonios de dos menores que estaban con “Guada” el día que desapareció, una mujer en moto se la habría llevado mientras jugaba en un descampado del barrio 544 Viviendas de la ciudad de San Luis, el 14 de junio de 2021 por la tarde.

El problema es que estos testimonios corresponden a una niña de 3 años y a una adolescente con discapacidad, por lo que este hecho no pudo ser comprobado al 100% por la Justicia.

“Mi hija vio cómo se llevaron a Guadalupe”, había afirmado la mamá de la joven discapacitada, quien hizo en su momento un extenso y crudo relato sobre aquella tarde noche.