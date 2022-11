Guadalupe Lucero: una figurita “difícil de encontrar”

Esta semana se viralizó en las redes una creativa propuesta de Missing Children que, con el objetivo de seguir visibilizando la búsqueda de Guadalupe Lucero, creo una “figurita” del Mundial Qatar 2022 con los datos de la niña.

A la esta calcomanía, la misma imagen la describe como “la más difícil de encontrar”.

A su vez, comparte sus datos y un número de contacto ante cualquier información disponible.

Cabe recordar que el Gobierno nacional puso a disposición una recompensa de 5 millones de pesos ante cualquier información sobre la pequeña de San Luis.

Figurita del Mundial Qatar 2022 de Guadalupe Lucero Foto: Missing Children

El doloroso mensaje de Eric Lucero, el papá de la niña

Eric, quien también compartió la imagen, como la mamá de la pequeña, Yamila Cialone, expresó un mensaje de dolor junto a la imagen:

“Te extraño tanto, hija. Sigo pidiéndole a Dios que te cuida, que te proteja, estés donde estés, que pronto vamos a volver a vernos. Cuántas ganas de un abrazo tuyo tengo, mi reina.

Se me está cayendo el mundo a pedazos sin vos, mi ‘lupita’. Y sigo pidiendo a Dios que no me lleve sin antes volver a verte, a darte un beso, un abrazo y decirte lo mucho que te amo.

¿Dónde está Guadalupe? Sigan compartiendo su carita, por favor”.

A más de 17 meses de la desaparición de Guadalupe Lucero, ¿Cómo sigue la causa?

Ya el pasado 3 de octubre, Eric Lucero, el papá de la pequeña, había comentado a Vía San Luis que las investigaciones no parecían avanzar en absoluto. “No hemos visto nada nuevo”, lamentaba Eric aquel día.

Eric Lucero, el papá de Guadalupe Lucero. Foto: Amanecer Informados

La cruda realidad es que, desde entonces día hasta hoy, ninguna nueva información ha surgido y así lo confirmó el papá de la pequeña a este medio hace dos semanas:

“Sinceramente no nos han dicho nada. Sé que están trabajando muy despacio y cautelosamente, pero realmente no nos han dicho aún nada”, esas fueron sus palabras acerca de la investigación que lleva a cabo la Justicia Federal y de la cual forma parte actualmente.

Se cumplen 17 meses de la desaparición de Guadalupe Lucero. Foto: Faceboo

¿Qué le pasó a Guadalupe Lucero?

Según testimonios de dos menores que estaban con “Guada” el día que desapareció, una mujer en moto se la habría llevado mientras jugaba en un descampado del barrio 544 Viviendas de la ciudad de San Luis, el 14 de junio de 2021 por la tarde.

El problema es que estos testimonios corresponden a una niña de 3 años y a una adolescente con discapacidad, por lo que este hecho no pudo ser comprobado al 100% por la Justicia.

“Mi hija vio cómo se llevaron a Guadalupe”, había afirmado la mamá de la joven discapacitada y había realizado un extenso y crudo relato sobre aquella tarde noche. Sin embargo, no hay datos concretos y comprobables al respecto.