“Estoy enojada con Dios”, las duras palabras de la mamá de Guadalupe Lucero

Yamila Cialone, la mamá de Guadalupe Lucero, quien está desaparecida desde el 14 de junio del 2021, descargó su enojo en las redes sociales con un duro posteo. En el mismo, planteó su duda: seguir creyendo o no seguir creyendo en Dios tras la desesperante situación de su hija.

Este domingo, la mamá de la niña de 6 años había publicado un recuerdo del 30 de octubre de 2021, día en que había hecho una promesa al Cristo de la Quebrada para que la ayudara a encontrar a su hija.

Recuerdo de Facebook de Yamila Cialone, la mamá de Guadalupe Lucero Foto: Yamila Cialone

“Hoy fui a pedir por vos y hacer una promesa, para que el Cristo de la Quebrada ayude a encontrarte y que te cuide y te proteja en lo que esto dure, mi pequeña”, había escrito Yamila en ese entonces.

El enojo de la mamá de Guadalupe Lucero tras más de 16 meses sin saber de su hija

Tras exactamente un año y sin noticias acerca de qué le pasó a Guadalupe o dónde se encuentra, la furia de Yamila se desencadenó y la mujer lo expresó:

“Hoy me encuentro en una lucha constante entre ser creyente o no. Porque no encuentro explicación de tanto sufrimiento para Guada, de la vida que sigue sin ella y ella sola en este mundo tan grande.

Ni siquiera el milagro ha surgido en estos 16 meses, el cual sigo esperando. ¿Hasta cuándo? Estoy enojada con Dios, con la vida y hasta conmigo misma”.

Yamila Cialone, mamá de Guadalupe Lucero Foto: web

¿Qué le pasó a Guadalupe Lucero?

Tras más de 16 meses, nunca se confirmó exactamente qué sucedió con la pequeña que desapareció el 14 de junio de 2021 mientras jugaba en un descampado del barrio 544 viviendas de la ciudad de San Luis.

Según testimonios de dos menores que estaban con “Guada” aquel día, una mujer en moto se la habría llevado mientras jugaban con ella.

El problema es que estos testimonios corresponden a una niña de 3 años y a una adolescente con discapacidad, por lo que este hecho no pudo ser comprobado al 100% por la Justicia.

En su momento, la mamá de la adolescente discapacitada había pronunciado: “Mi hija vio cómo se llevaron a Guadalupe”, tras realizar un extenso y crudo relato sobre aquella tarde noche.