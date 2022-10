Un año y cuatro meses sin Guadalupe Lucero: el lamento de sus padres

Este viernes 14 de octubre se cumple un mes más de la desaparición de Guadalupe Lucero en San Luis. Tras un año y cuatro meses de ausencia, su papá, Eric Lucero, y su mamá, Yamila Cialone, la recordaron en sus redes con dolorosos mensajes.

Por su parte, Yamila se lamentó y se preguntó “¿hasta cuándo?”, cansada de no tener noticias acerca de su pequeña.

“1 Año y 4 meses sin vos hija, ¿Dónde estarás? ¿Hasta cuándo te harán esperar para que regreses con tu familia? ¿Hasta cuándo la justicia va a resolver quienes son los culpables y por qué te llevaron?”, expresó la mujer.

Yamila Cialone, mamá de Guadalupe Lucero Foto: web

El fuerte y doloroso mensaje del papá de Guadalupe

Eric Lucero, por su lado, publicó una foto con su hija, acompañada de un largo epígrafe.

“Cuánto te extraño, hija. Mi Guadita hermosa, mi negrita bella. Solo quisiera poder despertar un día y saber que todo esto que hemos vivido sea una maldita pesadilla. Solo quiero despertarme un día y poderte tener a mi lado tocándome la oreja o la mano como siempre solías hacer.

Te pienso todos los días, a cada segundo, a cada minuto, a cada hora. Siento que la vida sin vos no es nada.

La foto de Eric Lucero con su hija, Guadalupe Lucero, este 14 de octubre, a un año y 4 meses de su desaparición. Foto: Eric Lucero

Estoy muerto en vida hija y todos los días le pido a Dios que te cuide, que te proteja, estés donde estés, y que me de fuerzas, que no me lleve de este mundo sin antes volver a verte y poder abrazarte y llenarte de besos.

Te extraño mucho hija y Te Amo con mi vida entera. Papá no va a dejar de pelear por vos ni por tu hermano nunca.

Otro maldito 14 y sin saber nada de vos. No se olviden de Guadalupe, por favor”, escribió el papá de la pequeña.

Búsqueda de Guadalupe Lucero. Se cumple 1 año y 4 meses de su desaparición.

¿Qué le pasó a Guadalupe Lucero?

Tal como expresó el padre de la pequeña, nunca se confirmó exactamente qué sucedió con la pequeña que desapareció el 14 de junio de 2021, mientras jugaba en un descampado del barrio 544 viviendas de la ciudad de San Luis.

Según testimonios de dos menores que jugaban con “Guada” aquel día, una mujer en moto se la habría llevado mientras jugaban con ella.

El problema es que estos testimonios corresponden a una niña de 3 años y a una adolescente con discapacidad, por lo que este hecho no pudo ser comprobado al 100% por la Justicia.

En su momento, la mamá de la adolescente discapacitada había pronunciado: “Mi hija vio cómo se llevaron a Guadalupe”, tras realizar un extenso y crudo relato sobre aquella tarde noche.