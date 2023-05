Fútbol femenino: clasificado, San Luis FC aplastó a Claypole

Torneo “Reducido por el 2do. Ascenso a la Primera División “A”: la disputarán los ocho clubes mejor ubicados en la Tabla Final de Posiciones de la “Fase Ascenso” (del 2do al 9no., excluyendo el Campeón) para disputar los cuartos de final. Se ordenarán del 1° al 8°, jugando según la siguiente disposición: 1° c. 8°, 2° c. 7°, 3° c. 6° y 4° c. 5°. En esta instancia será a un partido.