Rally en San Luis: ya se vive la adrenalina con los mejores pilotos del país

Con recorrido confirmado, la fiesta del Rally Argentino comenzó a surcar la tierra de San Luis, donde se disputa la 3ra. fecha del calendario nacional, en toda la geografía puntana, quien es protagonista de los 140 kilómetros cronometrados divididos en 11 pruebas que componen la segunda competencia de montaña del 2023.

Imágenes de lo que fue el shakedown del Rally San Luis Foto: @RallyArgentino

La primera prueba se disputó el shakedown, donde Augusto D’Agostini se quedó con el shakedown. El catamarqueño de Baratec fue inalcanzable en la sesión inicial del evento con sede en Potrero de los Funes, San Luis.

rally Argentino Foto: @RallyArgentino

Los coches de tracción simple de las clases RC5, RC4 y RC3 Junior realizaron sus tres pasadas cronometradas. Luego, los vehículos de tracción total, pertenecientes a las categorías RC-MR y RC2, también hicieron sus tres pasadas cronometradas.

Presentación oficial del rally Argentino

En el Salón de la Puntanidad se presentó oficialmente la Copa Gobierno de San Luis, y se brindaron detalles de los tramos y puntos organizativos de cara a un fin de semana a puro rugir de motores de una de las categorías más populares del automovilismo nacional.

Miguel Baldoni, el puntano quiere ganar en su tierra

La máxima atracción de la 3° fecha del Rally Argentino será el “Coyote Puntano” Miguel Baldoni, quien es uno de los máximos exponentes del deporte provincial.

El piloto expresó: “Estoy muy feliz por correr nuevamente en la provincia, de todas las carreras que corro es la que más quiero ganar, estar acá con mi gente, amigos familia y disfrutar de todo el cariño que los puntanos siempre me brindan, me llenan de pura emoción y me motiva para salir desde el primer kilómetro a quedarme con este premio”.