Franco Colapinto ya tiene su mejor anécdota: así fue volar con Lewis Hamilton en su avión privado

Franco Colapinto se va haciendo camino en la Fórmula 1, tanto en los estrictamente deportivo como en las relaciones personales. Aunque le parezca mentira, su realidad lo pone a compartir de igual a igual con quienes hasta hace poco eran sus ídolos inalcanzables. En este aspecto, hace poco le tocó vivir una experiencia inolvidable con Lewis Hamilton.

“Franco Colapinto viajó de Barcelona a Londres en el avión privado de Lewis Hamilton”, contaban los medios semanas atrás, una noticia que parecía un chiste. Pero fue realidad y, este jueves, el propio piloto de Alpine dio detalles sobre lo acontencido.

“Fue el mejor vuelo de mi vida. Hubiera pagado todo lo que tengo para hacer un vuelo con él. Fue muy buena onda, un vuelo único”, le contó al periodista Juan Fossaroli en ESPN.

“Tengo un avión, vení con nosotros”

“Fue después de Barcelona y hablamos todo el vuelo. Me había dicho ‘vení tranquilo, yo cuando despega me duermo’, tenía su cama preparada atrás, pero no durmió en todo el vuelo, así que lo habrá disfrutado también”, contó Colapinto.

El vuelo, casi como una sorpresa preparada para el argentino, se gestó desde la generosidad de Hamilton, quien preguntó en el grupo de WhatsApp de pilotos si alguien volvía a Londres. “Lo dijo para ir con él y no alquilar un avión. Y nadie le respondió, entonces yo le puse ‘voy a Londres, pero en EasyJet, en la fila del baño’”, recordó, con el humor que lo caracteriza. “Se río y me mandó por privado ‘tengo un avión, vení con nosotros’”, contó.

“Estaba él y el manager, así que éramos tres. Y la pasé muy, muy bien. Me contó un montón de anécdotas, muchas historias. Lo disfruté mucho”, asegura.

“Fue un vuelo muy especial, saben que es mi ídolo así que para mí haber volado con él y que me haya abierto las puertas fue lo más. Además, fue una de las primeras veces que vuelo en avión privado, ¿y volar con Hamilton? Impresionante", aseveró.

“Lo disfrute un montón, aprendí un montón, es un vuelo que va a quedar en mi memoria, porque realmente fue un sueño. Es muy buena persona además, es verlo y conocerlo fuera de las pistas. Y las historias que me contó son impresionantes, algún día las contaré”, prometió el piloto.