Desde el éxito de “100 argentinos dicen”, Darío Barassi se convirtió en una de las figuras más queridas de la farándula argentina. El conductor demostró en pantalla una nueva faceta, descontracturada, divertida y carismática que cautiva a tanto a cada uno de los participantes que pasan por su programa como a la audiencia.

En la dulce espera de su segunda hija junto a su esposa, Lucía Gómez Centurión, atraviesa un gran momento en su vida personal y en su carrera al ganar el Martín Fierro como Mejor programa Juegos de preguntas por su ciclo de El Trece. Pero a veces la fama puede causar una mala pasada.

Acusaron a Darío Barassi de "malhumorado": qué dijo el conductor

A través de las redes sociales se viralizó la experiencia de una usuaria al conocer en persona al entrañable presentador. Pero su anécdota sorprendió a muchos ya que reveló que Barassi no le dio mucha trascendencia y lo tildó de “mala onda”.

“Naaaaaaa para para, salí a caminar y a la vuelta del depa estaba el gordo Barassi cenando, lo ví y con una sonrisota lo saludé muy emocionada y me levantó la mano no más, y con alta cara de cul*. LA decepción”, contó la usuaria @FranokAbril en Twitter y su publicación alcanzó miles de “me gusta” y retwitts. Pero de manera inesperada, el también actor salió a responderle.

De una manera casual y elocuente, Barassi argumentó su extraordinaria actitud con la fanática y explicó: “Nada que me distraiga de la comida va a ameritar mi sonrisa”. La joven leyó su comentario y soltó sin resentimiento: “Está perfecto jajajajaj solo era un tweet, que escandalosa la gente. Es Twitter, no existe la literalidad”.

La respuesta de Darío Barassi a quien quiso escracharlo (Twitter)

La divertida respuesta de Lali Espósito a Darío Barassi sobre su “funeral”

Este lunes, el comediante comenzó su programa de manera inusual: junto al equipo de producción simuló su propio funeral de una manera paródica. Y al ver el resultado exclamó irónico: “¿Esto va a ser mi velorio? Me pego un corchazo. ¿No van a venir mis familiares o más famosos?”. Fue entonces cuando le preguntó directamente a Lali Espósito si concurriría a su despedida y la diva del pop ¡respondió!

Darío Barassi

Este martes, el también abogado de oficio reproduzco el audio de su amiga al aire del programa, y la jurado de “La Voz Argentina” le contestó con un humor ácido: “Principalmente, no tengo que tener show. Sino por supuesto que no voy. O un tuit con una linda fotito en storie con alguna referencia a mi porque soy una egocéntrica tipo el moño gigante que te pusiste una vez (...) buscaría la imagen adecuada. Si justo no tengo nada ¿cómo no te voy a ir? Te voy, te voy”.