Ganó el juego con solo la primera pista y descolocó a Darío Barassi en vivo.

La emisión de este miércoles de Ahora Caigo tuvo todos los condimentos: tensión, humor y un cierre tan inesperado como hilarante. El protagonista fue Matías, un joven de 26 años que no solo ganó el programa, sino que lo hizo con tanta euforia que dejó sin palabras a Darío Barassi.

El video viral de lo ocurrido en el programa de Barassi

Todo comenzó con el duelo final entre Matías y Coti, en un escenario donde ninguno de los dos tenía vidas disponibles. La consigna era simple pero decisiva: quien acertara el número correcto, ganaba. Antes de la pregunta clave, Matías se presentó diciendo que es Licenciado en Plantas Propulsoras Marinas, que estaba soltero y que había ido acompañado por su madre y su hermano.

Barassi, fiel a su estilo, aprovechó la confesión amorosa del participante para bromear: “¿Te comerías un gordo alguna vez en la vida?”, lanzó, provocando carcajadas. Pero fue el silencio de la madre de Matías lo que encendió la chispa de la comedia: “¡Put* madre! ¡Nunca me rechazaron así en la vida!”, exclamó el conductor, agregando entre risas: “Te lo perdiste mamá, ¡soy mucho más que un gordito!”.

Con ese tono distendido arrancó la pregunta final: “Es un número par y compuesto”, leyó Barassi. Matías respondió sin dudar: “22”. El conductor, sorprendido, confirmó: “Correcto” y acto seguido gritó: “¡Mentira!”. El estudio estalló.

Matías celebró desaforadamente: “¡Vamos todavía! Quiero ganar Darío, vine a ganar", gritó una y otra vez, en un momento tan enérgico que hasta el propio Barassi lo miró con miedo. “Chicos, yo no me quedo con este loco de mierda”, dijo el conductor entre risas, sin soltarle la mano a Coti.

Avergonzado por su desborde, Matías se excusó: “Me fui, me fui, perdón. Yo soy un tipo tranquilo”. Pero Barassi, entre carcajadas, cerró con una frase que quedará para el recuerdo: “Por motivos de seguridad, voy a conducir el programa desde acá. ¡Yo no me subo ni en pedo!”.