El día jueves, Ángel De Brito a través del programa de televisión LAM anunció que Darío Barassi será padre por segunda vez. Según reveló el periodista, la pareja del actor y conductor estaría en el sexto mes de embarazo pero ambos decidieron mantenerlo en secreto hasta este momento.

A pocas horas de revelado la dulce noticia, Darío Barassi decidió compartir su felicidad junto a su público a través de un posteo en Instagram. Allí, podemos ver al actor y conductor junto a su familia de vacaciones y disfrutando del agrandamiento de la misma.

Darío Barassi compartió a través de su cuenta de Instagram el crecimiento de la pancita de su pareja.

“Las mujeres son una raza superior y la vida me regala una más…Una nueva beba viene en camino y no podemos más de felicidad y sensibilidad” comenzaba expresando con gran alegría Darío a través de su cuenta de Instagram.

“Soy muy cauteloso a la hora de contar noticias como estas. Disfruto mucho de la intimidad de un nuevo embarazo, me gusta que sea nuestro el mayor tiempo posible, cuido la novedad, la hago propia, le saco jugo y cuando todos estamos listos sale a la luz, para multiplicar su magia y alegría” continuaba expresando desbordado de felicidad el actor y conductor.

“Y vos enana que venís en camino, que ya te siento saltar, que te ponemos música y bailas como loca en la panza de mamá [...] déjame decirte que venís a multiplicar el amor, ya te pienso y siento, te sueño y te imagino. Venís a una gran casa y a una gran familia, que con vos va a multiplicarse en todo lo bueno que la define” explotaba de amor Barassi dedicándole unas dulces palabras a su futura hija.

La ecografía de la bebé en camino de Darío Barassi. Foto: Darío Barassi

Finalmente, el actor y conductor se refirió a su público, quien lo acompaña siempre y explotó de felicidad ante la noticia “En fin gente, les comparto este notición para nosotros, se agranda la cosa, voy a ser papá de nuevo!!!! Gracias por el afecto de siempre!!!”.

Cómo fue la reacción de la hija de Darío Barassi al enterarse que tendrá una hermana

En el mencionado posteo, Darío Barassi le dedicó también unas palabras a su pequeña hija Emilia, quien nació en el año 2019.

Allí, el actor y conductor expresaba de forma divertida “La reina del hogar está sensible. Piensa que la nueva hermanita es Ana porque ella es Elsa y eso le da alegría, así que nosotros lo incentivamos”.

Darío Barassi junto a su pareja e hija.

“Eso si, ya un par de veces la encontramos intentando congelar la panza de mamá para qué la bebe no salga tan pronto” continuaba diciendo graciosamente Barassi, quien terminó agregando muerto de amor y sin que falte el humor “Jajaj enana traviesa que te amo!! Amo verte darle besos a la panza, me altero cuando me los das a mí pensando que el embarazado soy yo”.