Después de que se conociera la noticia de que Darío Barassi y su esposa, Lucía Gómez Centurión, están en la dulce espera por segunda vez, el propio conductor de “100 argentinos dicen” contó cómo fue la reacción de su hija.

En diálogo con Socios del Espectáculos (El Trece), el actor habló con profundidad sobre la noticia que sin dudas hizo revolucionar el mundo del espectáculo argentino y alegró a todos sus fanáticos.

Darío Barassi emocionado por el primer día de jardín de su hija.

Y en especial, contó cómo fue el momento en que le contaron la noticia a su primera hija, Emilia, también conocida como “La Pipi”.

“Cuando le contamos no entendía, le levantó la remara a mi mujer para ver dónde estaba. Es fanática de Elsa y Frozen, así que le dije ‘es como tu Ana’; entonces empezó a decirle Ana”, reveló.

Darío Barassi

Y al mismo tiempo, contó una situación graciosa que sin duda quedará en el recuerdo: “Un día me despierto y me encuentro que estaba apuntándole a la panza de mi mujer. Le dije ‘¿qué haces Pipi?’, me dijo ‘la estoy congelando a mi hermanita”.

Cómo nació la relación de Barassi con su esposa

El también abogado y su esposa se conocen desde los 16 años en su provincia natal, San Juan. Allá ambos construyeron una sólida amistad.

Cuando se mudaron a Buenos Aires por cuestiones del destinos, la amistad siguió y estando lejos de su ciudad natal se apoyaron mutuamente y así nació el amor.

Darío Barassi y su esposa, Luli Gómez Centurión.

En febrero de este año, celebraron siete años de casados y juntos armaron una familia que decidieron agrandar con la llegada de otra nena.