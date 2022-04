“Muy, muy agradecido. A mí 100 Argentinos Dicen me cambió la vida”. Así arranca el posteo que publicó en las últimas horas Darío Barassi tras enterarse de la triple nominación en los Martín Fierro 2022. El actor y conductor sanjuanino fue nominado en las ternas revelación, labor conducción masculina y entretenimientos. Se trata de uno de los famosos que tendrá mayor protagonismo en la gala que se llevará a cabo el próximo 15 de mayo en Buenos Aires.

“Este programa me reafirmó mi vocación de actor, pero en paralelo y con igual intensidad me hizo descubrir un oficio nuevo con el que pretendo jugar y crecer mucho. Me gusta la tele, mucho me gusta. Con este pgm fui padre, viví una pandemia, logré un reconocimiento muy distinto al anterior, me acercó a la gente de manera Muy empatica, emocional, sincera y genuina. Crecí como tipo, como profesional y de cintura”, escribió el sanjuanino en redes sociales.

Barassi competirá con el programa que se emite de lunes a viernes por la pantalla de El Trece y resultó ser un éxito total. En la categoría entretenimientos se medirá con “Los 8 escalones” y “Pasapalabra”, también del mismo canal, y “Quien sabe más de la Argentina”, de la TV Pública.

También buscará quedarse con la terna revelación de los Martín Fierro. En esta ocasión también están nominados Jey Mammón representando al canal América y Mau y Ricky, quienes fueron jurados en “La Voz” de Telefe.

Mientras que la nominación más importante a nivel personal tiene que ver con la terna labor de conducción masculina, en la cual sus contrincantes son Santiago del Moro, conductor de Masterchef Celebrity, Mariano Iúdica con Polémica en el bar, Guido Kaczka de Bienvenidos a bordo, Marcelo Tinelli con Showmatch y Marley con tres programa: Por el mundo, La Voz Argentina y Minuto para ganar.