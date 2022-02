El sanjuanino Darío Barassi no solo tiene acostumbrado hacer a su público sino que también se caracteriza por sus tiernas publicaciones en Instagram. El último domingo, publicó en la red social tres fotos de cuando se casó con su esposa Luli Gómez Centurión hace 7 años, en el marco del aniversario de la boda.

El conductor de “100 argentinos dicen” posteó las imágenes y en el texto le dedicó unas palabras al amor de su vida: “7 años de ese Si ante un juez de la calle Uruguay. Dije muchos Sí en mi vida, pero ese fue el más fácil, el más acertado, el más sincero, el más convencido”, comenzó.

Luego, prosiguió: “Muy enamorado y esperanzado soñaba una vida ideal con vos. Pero la realidad no es sueño, no es ideal… Es mucho más. Con vos la vida me sorprende para bien siempre”. Acto seguido, agregó: “Amo nuestra pareja, nuestra familia y la vida con vos. Sigo pensando en un futuro espectacular juntos… Seguro va a ser superador de lo que pienso, porque vas a estar vos ahí haciendo tu magia”. Por último, sentenció: “Feliz aniversario amor mío”. El posteo del padre de la pequeña Emilia generó un sinfín de reacciones, y en un día ya había alcanzado más de 200 mil “me gusta” y 2 mil comentarios de sus seguidores de Instagram.

La publicación de Darío Barassi en Instagram con motivo del aniversario de su boda. Foto: Instagram Darío Barassi

Días atrás, había confirmado que será del padre de familia en una nueva serie de Disney Plus. En ese momento, Barassi compartió tres fotos como adelanto de los Gustozzi, una familia en la que él es el padre de tres chicos de diferentes edades, crianza que comparte con su esposa y a la que se suma un chimpancé.

En esa ocasión, posteó: “Se vienen cosas muy lindas con este proyecto. Les presento a la familia Gustozzi (Sí, hay un chimpancé en nuestra foto familiar) (si, si Le decís mono se pone loco. Gran apuesta de @disneyplusla Vamooooooo”.