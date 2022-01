Darío Barassi acostumbra a ser un romántico cada vez que se refiere a sus mujeres, es decir a su madre, esposa e hija. El conductor no se guarda ningún sentimiento y hace público el amor que les tiene cada vez que puede, sobre todo en épocas especiales como cumpleaños y aniversarios.

En esta ocasión, el sanjuanino saludó a su esposa, Luli Gómez Centurión, y a su madre, Laura Barassi. Es que ambas cumplen años el mismo día, las dos nacieron el 4 de enero y Barassi no pasó por alto esa coincidencia, aunque a cada una le dedicó un mensaje particular.

Primero le habló a su mujer y mamá de su hija Emilia. “La conozco como amiga, novia, mujer y madre. Todas sus versiones me gustaron siempre. Las elegí y valoré siempre. Me enamoraron siempre. Hoy cumple años, festejamos recién”, arrancó el posteo



“Mientras caminaba hacia ella con una torta en la mano, deseando morderla y quemándome con los bengala, pensaba... Si me la cruzo hoy por la calle freno para conquistarla, me alcanza un segundo de pausa y mirarte gorda para saber que sos la mujer de mi vida, que es con vos o no es”, dijo convencido.

“Es algo superior a nosotros, es una elección pero también es impulso, destino, no sé algo superior”, continuó romántico.



“Entregado por siempre a esta pareja, a esta familia. Sos y son mi lugar en el mundo. Feliz cumpleaños mujer de mi vida. Amiga, novia, mujer y madre de mi hija. Te mereces todo, y acá estoy para facilitar y acompañar tus conquistas. Tu plenitud es la mía. Te amo, fuerte te amo”, cerró y compartió varias fotos junto a su esposa.



El tierno posteo de Darío Barassi para su madre

Luego llegó el turno de su mamá y fue claro al hablar del amor y la admiración que tiene por ella. “Hoy también cumple años ella... Mi vieja”, arrancó orgulloso de la mujer que le dio la vida.

Y fiel a su estilo, bromeó con la coincidencia de cumpleaños. “Si, ya se. Enfermo aquél cuya mujer y madre cumplen el mismo día”.

Darío Barassi le dedicó hermosas palabras a su mamá y esposa por sus cumpleaños.

“Superado este tema, te cuento que mi vieja, q ya no es mi vieja sino q es abulala, es una capa. Guerrera como pocas, única en su especie, distinta, divertida, fiel, compañera, gran hacedora de vittel tonne, mala cantante, gran puteadora, generosa a roletes e inmensa abuela”, la describió.

“Feliz cumple madre querida, mi cuerpo aun golpeado por tus manguerazos de niño, te desea felicidad total y que siempre te pares en la vereda del sol vieja”, cerró emocionado.