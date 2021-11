Feliz, enamorado y reflexivo. Así se mostró Darío Barassi este viernes, día de su cumpleaños. El conductor de 100 Argentinos Dicen, exitoso programa que va por la pantalla de El Trece, compartió en sus redes sociales una serie de imágenes con profundos mensajes. A la celebración virtual por sus 38 años se sumaron varios famosos.

“Se arranca con la mujer de mí vida. El mejor regalo es la vida juntos. Te amo @luligomezcenturion Uno mas y van... La vida entera”, escribió el humorista, junto a una postal con su esposa Luciana, con quien está casado desde hace seis años pero conoce de toda la vida.

Acompañado de su esposa y madre de su hija Emilia, así recibió los 38 años Barassi.

Horas antes, Barassi eligió una tierna imagen junto a su hija Emilia para despedirse de los 37. Se trata de un retrato de la sorpresa que le dio la familia al conductor mientras estaba al aire del popular programa de El Trece. “Nueva foto preferida, y la elijo para despedir los 37. Cayeron de sorpresa y yo viví el mejor momento de mi vida. Un nivel de felicidad y de sentirme realizado como nunca antes”.

El sanjuanino se puso reflexivo, habló de su costado paternal y de su pequeña Emilia, quien en junio pasado cumplió dos años: “El ser humano más exquisito en la tierra. Brillante, tierna, divertida, lúdica, curiosa, segura y bella. Nadie me mira así, nada en el mundo me genera más que esos 15 kgs de persona. Me atraviesa, me ilumina, me modifica. Por ella todo. Amo conocerla, pasar tiempo con ella, jugar sus juegos. Es mi persona favorita.

También se refirió a su rol como conductor y la posibilidad de estar al frente de uno de los programas más vistos del país, lugar al que se negó por mucho tiempo. “Soy pasional y vocacional. Yo en mi laburo dejo todo o no lo hago. Durante años me negué a la posibilidad de conducir. Defendía el actor por sobre todo. Apareció la propuesta, yo estaba sin trabajo y el encierro propio y mundial me estaba volviendo loco. Hice un casting, y la magia pasó. Patinaba por el estudio, me sentía ligero(difícil), jugaba, me entregaba, me divertía y lo dominaba. Por suerte me eligieron y acá estamos”, señaló.

La sorpresa a Darío Barassi en su cumpleaños.

Por otro lado, varios famosos se volcaron a la red social para saludar al conductor sanjuanino. Pedro Alfonso, Stefy Roitman, Franco Masini, Gastón Soffritti y Verónica Lozano son algunas de las celebridades que le dejaron un mensajito en su posteo.