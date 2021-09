Sin lugar a dudas, el sanjuanino Darío Barassi es uno de los personajes televisivos del año. El carismático conductor no solo atrapa a la audiencia con sus divertidas apariciones en la TV, sino que también usa sus redes sociales para compartir sus momentos de intimidad. En esta ocasión, subió una foto junto a su hija Emilia en Instagram y afirmó sentirse con culpa por no poder verla tanto tiempo como él quisiera por su trabajo.

“Las primeras mañanas de esta enana son mías. Hoy me dijo “está contenta Emi” y me dio un abrazo. Yo cargo con culpa de verla menos de lo q quisiera y ella con esa frase y abrazo me enseña x dónde va la cosa. Brillante, tierna y sabia mi Pipi. Baba nivel mil”, escribió en su cuenta de Instagram junto a una foto en la que sale él junto a su pequeña hija.

Rápidamente el posteo se llenó de comentarios de cariño por parte de sus seguidores. El sanjuanino tiene 3,2 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y su más reciente publicación rondaba los 50 mil “me gusta” en apenas una hora. Es que, el conductor de “100 argentinos dicen” sabe que sus seguidores lo quieren y admiran demasiado.

Emilia nació en junio de 2019 y es fruto de su matrimonio con Lucía Gómez Centurión. No es la primera vez que sube fotos de la intimidad de su familia, de hecho, lo hace constantemente en sus redes, donde expresa el amor que siente hacia su esposa y su hija.