Darío Barassi (38) volvió a sorprender a sus seguidores este lunes con un recuerdo de su San Juan natal. El conductor del Trece compartió una foto de su adolescencia y analizó su look y su pasado junto a sus compañeros de la escuela, por lo que despertó cientos de comentarios.

En su cuenta de Instagram -donde lo siguen más de 3 millones de personas- Darío compartió una foto que encontró en el cajón de los recuerdos, en la que se lo ve junto a tres compañeros de la secundaria.

El actor se sorprendió él mismo de la imagen que halló entre sus cosas y no dudó en subirla a su cuenta @dariobarassi. Allí, se lo ve posando junto al “grupo de los facheros” de la escuela y bromeó con el hecho de que él no debía participar de esa foto porque no cumplía con los estándares para hacerlo.

La publicación de Darío Barassi.

“Este era el grupo de los facheros. No sé q hago ahí”, escribió en tono irónico Barassi al pie de la publicación. Y luego lanzó algunos de sus pensamientos al ver la foto de al menos unos 20 años atrás.

“Xq me vestía de elefante?!? No lo sé. Estaba flaco. Igual era virgen”, continuó el humorista haciendo alusión a su ropa y aspecto físico, el cual consideró que cambió bastante con el paso de los años.

Sin embargo, se mostró emotivo al recordar esa etapa de su vida en la provincia de San Juan donde es oriundo. “Qué lindos estos monos. Qué lindo el colegio . Qué lindo SJ”, cerró el conductor de 100 Argentinos Dicen.

“Neeño que haces hay???”, “Una brisa a Chandler Bing jajaja”, “Esa facha ya viene de chico entonces”, “Alguien más lo leyó como San Juanino?”, “Casi moris virgen, bello”, fueron algunos de los comentarios que provocó el sanjuanino con su publicación.

Darío Barassi junto a sus compañeros de la secundaria.

La vida de Darío Barassi en San Juan

Darío Barassi nació y vivió buena parte de su vida en San Juan, previo a instalarse en Buenos Aires para estudiar derecho en la UBA.

El conductor se crio en el seno de una familia que pasó de la alta alcurnia a ser “medio pobretona”, como él mismo definió. Ya que su bisabuelo había sido intendente.

Además, su abuelo fue dueño de las Bodegas Graffigna y, como si fuera poco, él es sobrino nieto de Alfonsina Storni.

Darío Barassi, el actor y conductor sanjuanino que siempre apela a su provincia natal.

Vivió en San Juan hasta los 18 años, cuando se trasladó a Buenos Aires. Durante mucho tiempo, mientras estudiaba, regresó a la provincia cada verano para pasar sus vacaciones con su familia y amigos.

“Allá vivía sobre la Av. Ignacio Larrosa, donde había un muy buen grupo de vecinos que a las 7 de la tarde salía a la puerta de sus casas y todos los chicos jugábamos en la calle. Justo en mi vereda había una heladería tremenda donde he comido kilos de helado por semana y también estaba la lomitería San Juan, que hacía los mejores sándwiches de lomito”, recordó Barassi sobre su infancia en una nota con Areaurbana.