Dario Barassi se ha ganado el cariño de la audiencia desde que se puso al frente de “100 argentinos dice”. El conductor fue uno de los nominados a los Premios Martín Fierro de este año, tanto como para “Mejor Conductor” como por el ciclo televisivo.

Barassi terminó sin el premio a “Mejor Conductor”, ya que este se lo llevó Guido Kaczka. Sin embargo, Dario fue muy elogiado y recibió el apoyo en las redes sociales, entre ellos, el de Antonela Rocuzzo.

Darío Barassi reveló que Antonela Rocuzzo le envió un mensaje a su cuenta de Instagram.

“¿Ya conté que Antonela Roccuzzo me mandó un mensaje por Instagram? ¡Ay, el audio con el que le contesté!”, reveló Barassi durante su programa, luego de que los participantes no nombraran la palabra fútbol como “un deporte con dos sílabas”. “Este país es conocido por ser futbolero, aparte nos mira Messi”, señaló el conductor.

Darío Barassi contó en su programa que Antonela y Messi lo ven. (@leomessi) Foto: @leomessi

Cuál fue el mensaje que le envió Antonela Rocuzzo a Darío Barassi

Barassi se emocionó al contar que Antonela le envió una foto de ella y de Messi viéndolo en la televisión.

“Ella me mandó una foto en la que se ve su pie, un poco del pie de Lio y de fondo estoy yo. Y me dijo ‘Nosotros, acá, te bancamos a vos’. Y yo iba manejando y no pude pensar”, explicó.

Dario Barassi se sumaría a la ficción ATAV.

Luego reveló que fue lo que le contestó a la esposa de Liones Messi: ‘Son una familia modelo, son un ejemplo de familia para el país’, le dije. Ella me contestó ‘jajaja, genio’. Y yo ‘de verdad te lo digo’”. “Me di vergüenza. Soy cero cholulo, pero bueno...”, concluyó.