Este domingo fue una noche muy especial para Guido Kaczka durante la entrega de los Premios Martín Fierro ya que pudo alzase con la estatuilla por Mejor Conducción Masculina por el programa “Bienvenidos a Bordo”. Pero el 2021 fue un año récord para el presentador ya que también estuvo a la cabeza de otros dos grandes proyectos: “Los 8 escalones” y el programa radial “No está todo dicho”.

En el último año, los televidente podía´n encontrarse con el también actor en la pantalla en distintas franjas horarias y como si fuera poco también escucharlo por la radio. Kaczka habló con Vía País durante su paso por la alfombra roja del Hotel Hilton y reveló cuál es su secreto para poder estar en tantos trabajos (casi) a la vez.

El presentador llegó al evento acompañado de su esposa, Soledad Rodríguez, y emocionado por el regreso de la entrega de premios confesó: “Estoy muy contento, muy contento de que se haga de nuevo la fiesta, así que chocho”. Y consultado por su habilidad de tener tres programas, confesó: “Le meto, todo lo que puedo lo hago porque... mirá quién viene...”. En ese momento se sumó a la alfombra roja Mirtha Legrand y Guido Kaczka quedó obnubilado con su presencia.

Mirtha Legrand en los Premios Martín Fierro 2022. Foto: Vía País

La diva de los almuerzos ingresó acompañada de su hija, Marcela Tinayre, y su nieta, Juana Viale. Más tarde se sumó su nieto y productor Nacho Viale y su bisnieta Ámbar de Benedictis, por lo que las cuatro generaciones de la familia fueron parte de la ceremonia.

Al toparse con Mirtha, Guido completó su idea acerca del trabajo: “Cómo no voy a hacer cosas, mirala a ella, qué grande. Imaginate si uno no va a hacer cosas. Es un ejemplo”. La reconocida conductora recibió un homenaje especial por su trayectoria y arriba del escenario garantizó: “Tengo 95 años y les prometo y les juro que voy a seguir trabajando”.

El discurso de Mirtha Legrand al recibir su homenaje especial en los Martín Fierro

Mirtha Legrand recibió una joya especial en reconocimiento de su trayectoria en la televisión y la farándula. El obsequio fue entregado por Luis Ventura, el presidente de APTRA.

Mirtha Legrand se subió al escenario en los Premios Martín Fierro 2022 y habló sobre su regreso a la televisión. Foto: VíaPaís

Con su obsequio en mano, la histórica conductora se sinceró: “Anoche no pude dormir, pensaba qué decir. Y me he sentido tan feliz esta noche que he descubierto que lo único que me gusta es estar entre mis pares, y acompañada de mis seres queridos. Han hecho de mí esta noche una mujer muy feliz”.

Luego confirmó sus ganas de volver a la tele: “Qué vida milagrosa, nunca paré de trabajar hasta el día de hoy. Tengo 95 años, y hay que estar aquí con 95 años. Les prometo y les juro que voy a seguir trabajando. No bajo los brazos, los quiero muchísimo”. Y comprometió a su nieto: “Ahí lo tienen a Nacho Viale para preguntarle si vuelvo o no vuelvo”.