Sigue la polémica por el municipio sanjuanino que exige a sus empleados vacunarse para poder trabajar. La medida que tomó el intendente de Valle Fértil, Omar Ortiz, mediante un decreto que publicó en las redes oficiales de la comuna, no cayó nada bien en el Gobierno provincial. El vicegobernador, Roberto Gattoni, se encargó de manifestar su desacuerdo con la postura que tomó el funcionario municipal.

“Somos respetuosos de las decisiones que tomen las distintas jurisdicciones, pero la idea es otra”, explicó en diálogo con Canal 13. “En la provincia y de acuerdo a las reuniones en las que yo he participado acompañando al Gobernador la idea es otra. La idea es generar una especie de carnet sanitario que no sea excluyente, es decir que el carnet otorgue mayores facilidades a quien está vacunado, pero que no excluya al que no está vacunado”, agregó.

Lo que plantean en Valle Fértil es que será “requisito excluyente” presentar el carnet de vacunas contra el coronavirus para el personal de planta permanente, política y contratados, como para las personas beneficiarias de programas nacionales y provinciales: “Argentina hace 1 y 2” (construcción de veredas y alumbrado público), beneficiarios de programas de la Oficina de Empleo, programas de la Dirección de Producción, y mayores a 18 años que quieran acceder al carnet fitosanitario y permiso de pesca. Quienes no quieran vacunarse, deberán realizar una presentación que luego será analizada por el intendente.

Al respecto, Gattoni manifestó que “la idea es cuidar al no vacunado, porque el que no está vacunado es una decisión individual y no hay que obligar nadie, pero sí hay que cuidarlo, sobre todo con la variante Delta está mucho más expuesto a tener secuelas más graves”.

En este contexto, el vicegobernador remarcó que las medidas que toma el Gobierno local apuntan a cuidar la salud de quienes no se inmunizaron: “Creo que la invitación a vacunarse la hacemos todos directa o indirectamente porque estamos convencidos que es la mejor herramienta para combatir el coronavirus, para alcanzar a la inmunidad de rebaño, para que volvamos a la normalidad. Hay actividades económicas que todavía no se puede desarrollar porque la población no esta suficientemente vacunada”.